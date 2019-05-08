«Россия для Туркмении – стратегический партнер»: президент Бердымухамедов

Ашхабад, , 20:03 — REGNUM «Мы придаем особое значение отношениям с Российской Федерацией, являющейся для Туркмении стратегическим партнером», — заявил президент Гурбангулы Бердымухамедов в ходе переговоров с вице-премьер-министром России Константином Чуйченко и заместителем министра иностранных дел Григорием Карасиным.

Туркменский лидер акцентировал внимание на сохранении позитивной динамики в политическом, торгово-экономическом и культурно-гуманитарном сотрудничестве двух стран.

Говоря о повестке заседания российско-туркменской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, глава государства отметил плодотворность торгово-экономических связей России и Туркмении в сельском хозяйстве, в строительной сфере, в нефтегазовом секторе, в энергетике и в химической промышленности.

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«При этом у Туркмении и России есть еще внушительный неиспользованный резерв, задействование которого может значительно нарастить экономический потенциал двух стран, стимулировать производственные ресурсы», — сказал он.

По словам Бердымухамедова, немалую роль в туркмено-российских отношениях играет и культурно-гуманитарная сфера.

«В этом направлении у нас налажено активное сотрудничество в науке, образовании, спорте, здравоохранении, мы и далее будем поддерживать и развивать эти связи, а также поощрять диалог творческих деятелей через проведение перекрестных дней культуры, конференций, фестивалей искусств», — отметил президент и добавил, что особое значение в Туркмении придается русскому языку.

Президент Туркмении ещё раз выразил соболезнования близким и родственникам пассажиров, погибших и пострадавших при крушении самолёта в московском аэропорту «Шереметьево».

Также глава страны подчеркнул, что хотел бы вспомнить всех соотечественников, которые воевали в годы Великой Отечественной войны и, не жалея жизней, защищали Родину, боролись во имя Победы.

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Подводя итог встречи, Гурбангулы Бердымухамедов поздравил членов российской делегации с приближающимся Днем Победы и передал наилучшие пожелания президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву.

ИА REGNUM напоминает, что 7 мая 2019 года в столице Туркмении состоялось очередное заседание межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству, в котором приняли участие руководители и представители ряда министерств и ведомств, а также деловых кругов двух государств.

Российскую делегацию возглавили заместитель председателя правительства, руководитель Аппарата правительства Константин Чуйченко.

По итогам заседания представители России и Туркмении подписали: Меморандум о создании Туркмено-Астраханского совместного совета по вопросам предпринимательства, Соглашение о сотрудничестве в области повышения квалификации туркменских кинематографистов, Соглашение о сотрудничестве между Научно-клиническим центром глазных болезней Туркмении и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Московский научно-исследовательский институт глазных болезней имени Гельмгольца», а также ряд других документов.