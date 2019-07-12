Рим, , 17:18 — REGNUM

Городской совет Парижа принял решение о присуждении почетного гражданства города Кароле Ракете, капитану корабля Sea Watch 3, доставлявшему в Италию нелегальных мигрантов, передает Il Primato Nazionale в пятницу, 12 июля.

В начале июля власти Италии арестовали корабль за нарушение его владельцами и командой законов страны и доставку в Италию нелегальных мигрантов, а также за неподчинение приказам береговой охраны.

При этом часть европейских политиков выступили «в поддержку» Ракете, в частности, ее могут пригласить для выступления в Европарламенте по вопросу о «гражданских свободах», сообщили ранее СМИ.

Итальянские политики в свою очередь говорят о «цинизме» властей Франции, которые отказываются принимать мигрантов сами (и приговаривают к реальным срокам тех, кто помогает мигрантам попасть во Францию из Италии), но при этом «поддерживают» доставку мигрантов в Италию.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. За год поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 90%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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