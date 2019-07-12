Рим, , 15:21 — REGNUM

Комиссия Европарламента по гражданским свободам может пригласить выступить в парламенте Каролу Ракете, капитана корабля Sea Watch 3, перевозившего в Италию нелегальных мигрантов, передает La Repubblica в пятницу, 12 июля.

С такой инициативой выступили депутаты Европарламента от партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия».

Как сообщалось ранее, итальянский суд арестовал корабль Sea Watch 3 за нарушение закона и доставку в страну нелегальных мигрантов из территориальных вод Ливии, а также за неповиновение приказам береговой охраны. Суд отказался арестовать капитана корабля, но на организацию, вероятно, будет наложен штраф.

«Осталось только вручить ей премию Евросоюза», и тогда мы сможем сказать, что видели все», — иронически прокомментировал инициативу Европарламента вице-премьер Италии, глава МВД Маттео Сальвини.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. За год поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 90%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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