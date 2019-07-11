Рим, , 15:56 — REGNUM

Карола Ракете, капитан корабля неправительственной организации Sea Watch, арестованного властями Италии за незаконную перевозку нелегальных мигрантов, просит суд заблокировать страницы вице-премьера Италии, главы МВД Маттео Сальвини в социальных сетях, передает Affari Italiani в четверг, 11 июля.

Ракете обвиняет Сальвини в распространении «ненависти» посредством социальных сетей и просит лишить его возможностей делать это.

Новые власти Италии с лета 2018 года блокируют доставку нелегальных мигрантов в страну на кораблях неправительственных организаций, конфисковывают корабли и штрафуют представителей подобных организаций за неповиновение береговой охране страны.

При этом итальянский суд отказался арестовать Каролу Ракеле, не выполнившую указаний береговых служб, после чего Сальвини задал риторический вопрос, что именно нужно сделать в Италии, чтобы тебя все-таки арестовали.

В свою очередь перевозчики мигрантов, несмотря на конфискацию кораблей, штрафы и нарушение действующих законов, заявляют о намерении продолжить «спасение жизней» и доставку мигрантов в Италию.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. За год поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 90%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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