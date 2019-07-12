Бангкок, , 12:20 — REGNUM

Ассоциация государств Юго-восточной Азии (АСЕАН) приняла инициативу Индонезии по обмену разведданными для предотвращения и контроля террористических сетей в Юго-Восточной Азии под названием «Our Eyes», сообщает Antaranews.

«Инициатива Индонезии была принята странами АСЕАН, а также её поддержали Соединенные Штаты и Австралия», — заявил министр обороны Индонезии Рямизард Рякуду в Бангкоке (Таиланд), где он принял участие в серии ежегодных встреч со своими коллегами из стран АСЕАН.

По его словам, терроризм и террористические сети, радикальные настроения и экстремизм стали угрозой для стран АСЕАН.

В январе 2018 года инициатива Индонезии была согласована на уровне министров обороны пяти стран-членов АСЕАН, а именно Индонезией, Малайзией, Брунеем, Филиппинами и Таиландом. Затем в процессе разработки документа 10 представителей стран-членов АСЕАН встретились и обсудили то, как эта инициатива может быть реализована должным образом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее страны — члены АСЕАН и Южная Корея обсудили сотрудничество по решению проблемы пластиковых отходов в море.

Читайте также: Проблему пластиковых отходов подняли на заседании АСЕАН — Южная Корея