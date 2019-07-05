Бандар-Сери-Бегаван, , 15:04 — REGNUM

Глава отдела по сотрудничеству Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) министерства иностранных дел Индонезии Джозе Таварес пригласил страны — члены АСЕАН и Южную Корею к сотрудничеству по решению проблемы пластиковых отходов в море, сообщает 5 июля внешнеполитическое ведомство Индонезии.

Мусорный полигон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мусор в море, особенно пластиковые отходы, представляет собой большую угрозу не только для биоразнообразия и морской среды, но и для туризма и рыбной промышленности. Поэтому мы приглашаем АСЕАН и Южную Корею к сотрудничеству по решению проблемы пластиковых отходов в море», — заявил Джозе Таварес на 23-м заседании АСЕАН — Южная Корея в Брунее.

Помимо сохранения морской среды, на заседании АСЕАН — Южная Корея также обсудили перспективы Дома культуры АСЕАН, который был создан и открыт в Пусане (Южная Корея) в 2017 году.

Представители Индонезии выразили оптимизм в отношении потенциала Дома культуры АСЕАН, способствующего развитию близких отношений между странами региональной Ассоциации и Южной Кореей.

Индонезия призвала сотрудников Дома культуры АСЕАН наилучшим образом использовать 30-летие сотрудничества АСЕАН — Южная Корея для дальнейшего продвижения двустороннего партнерства. Планируется, что празднование 30-летия партнерства АСЕАН — Южная Корея состоится в ноябре 2019 года.

Напомним, сотрудничество между АСЕАН и Южной Кореей успешно развивается с 1989 года. В 2010 году стороны пришли к согласию увеличить уровень сотрудничества до стратегического партнерства.