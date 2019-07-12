Рязань, , 11:06 — REGNUM

В конкурсную комиссию по отбору кандидатов на пост мэра Рязани поступили документы от первого претендента. Им стал детский врач и координатор Рязанского городского отделения ЛДПР Павел Ахунов. Об этом 11 июля сообщили в региональном отделении политической партии.

В предвыборной программе кандидат предлагает реорганизовать работу городской администрации, что. по его мнению, позволит повысить эффективность работы по управлению социальными и коммунальными службами. Кроме того Ахунов выступает за сокращение должности одного из заместителей мэра.

«Это вполне можно сделать без ущерба для качества работы, шире использовать современные цифровые и информационные технологии. Отчёты пусть пишут компьютеры, а интеллект и неравнодушие человеческого разума должны служить населению Рязани», — сообщается на странице регионального отделения ЛДПР в социальной сети.

Павел Ахунов более 20 лет работает в муниципальной поликлинике, имеет высшую профессиональную категорию. Он координатор Рязанского городского отделения ЛДПР, заместитель руководителя фракции в городской думе Рязани.

Конкурс на должность главы администрации Рязани назначен на 6 сентября 2019 года. Конкурсная комиссия проведёт заседание, на котором отберёт не менее двух кандидатов на должность главы муниципалитета. Затем депутаты гордумы сделают окончательный выбор и утвердят мэра.

Пост главы города остается вакантным с сентября 2017 года, после увольнения Олега Булекова. С того момента и до конца мая 2019 года обязанности исполнял Сергей Карабасов. Сейчас он находится под следствием.

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