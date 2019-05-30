Исполняющий обязанности мэра Рязани ушел в отставку

Рязань, , 13:03 — REGNUM Исполняющий обязанности главы администрации городя Рязани Сергей Карабасов ушел в отставку. Решение Карабасова поддержали депутаты гордумы 30 мая. Об этом сообщил портал «62 Инфо» со ссылкой на председателя рязанской городской думы Юлию Рокотянскую.

Как уточняет издание, депутаты гордумы освободили Карабасова от обязанностей главы администрации на основании его заявления. Исполняющей обязанности главы администрации назначена вице-мэр по социальным вопросам Елена Сорокина.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Сергей Карабасов был назначен на пост исполняющего обязанности мэра Рязани в сентябре 2017 года. В феврале 2019 года в своем ежегодном послании губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что глава администрации будет назначен в 2019 году.

Однако 22 мая на заседании комитета по развитию местного самоуправления, регламенту и этике рязанской гордумы депутаты поддержали предложение о прямых выборах мэра, с которым вышла фракция «Справедливой России». Предлагается объединить должности главы муниципального образования и главы администрации Рязани, которого будут избирать на прямых выборах.