Не дожидаясь ЧС: на ремонт дороги в порт Магадана дадут федеральные деньги

Магадан, Магаданская область, , 06:14 — REGNUM Колыма получит средства на ремонт портового шоссе, которое проходит по неукреплённому и наполовину разрушенному берегу бухты Нагаева Охотского моря. О выделении финансирования на эти работы заявил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Этими планами он поделился на заседании правительственной подкомиссии по реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке, подчеркнув, что дорога нуждается в срочном ремонте.

«Дорога стоит около 800 млн рублей. Мы договорились с Антоном Силуановым (министр финансов РФ), что выделим 408 млн рублей и такую же сумму министерство финансов через Минтранс, — цитирует Юрия Трутнева Интерфакс. — Если дорога придёт в негодность, придётся делать всё то же самое, только в режиме ЧС. Лучше этого не дожидаться и людей не оставлять без построек. Поэтому необходимо решить этот вопрос сейчас».

Как сообщало ИА REGNUM, режим ЧС в связи с плаченым состоянием дороги в порт Магадана уже объявлялся в июне 2017 года. Дорога расположена высоко на краю обрыва, под ней — набережная, которая считается местом отдыха горожан. Угроза разрушения дорожного полотна возникла из-за обрушения части берега и подмыва склона сопки приливными волнами и осадками. По сообщениям местных жителей, в проблемном состоянии участок дороги находился задолго до объявления режима ЧС притом, что эта трасса достаточно оживлённая, и по ней передвигаются в том числе грузовые автомобили.