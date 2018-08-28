Крым получил нового начальника МВД из Алтайского края

Москва, , 18:19 — REGNUM Генерал-лейтенант полиции Олег Торубаров назначен на должность начальника МВД по Республике Крым. Соответствующий указ президента РФ опубликован 28 августа на официальном сайте правовой информации.

«Назначить: генерал-лейтенанта полиции Торубарова Олега Ивановича — министром внутренних дел по Республике Крым, освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте указа.

Ранее генерал-лейтенант работал в должности руководителя Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня 2018 года президент России отправил в отставку министра внутренних дел по РК Сергея Абисова и руководителя главного управления МЧС по РК Сергея Шахова.

Об этом: Руководители МВД и МЧС Крыма отправлены в отставку