Турция пообещала жесткий ответ на арест экипажа бурового судна у Кипра

Анкара, , 03:52 — REGNUM Турция готова дать жесткий ответ на попытку властей Кипра арестовать экипаж турецкого бурового судна «Фатих», заявил официальный представитель турецкого МИД Хами Аксой.

Таким образом Аксой прокомментировал решение властей Кипра выдать ордера на арест экипажа «Фатиха», которое ведет разведку месторождений в исключительной экономической зоне Кипра.

«Если это правда, то с нашей точки зрения это решение не имеет юридической силы. Пусть никто не сомневается в том, что мы дадим необходимый ответ», — заявил он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена и дальше проводить разведку месторождений на шельфе в исключительной экономической зоне Кипра, даже если это потребует защиты турецких вооруженных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что территория, где ведет разведывательные работы судно «Фатих», полностью находится в пределах континентального шельфа Турции. Он подчеркнул, что Анкара не признает односторонние и незаконные требования относительно исключительной экономической зоны греков-киприотов.

Читайте ранее в этом сюжете: Турция настаивает на правомерности работ на шельфе в Средиземноморье