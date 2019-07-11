Москва, , 14:21 — REGNUM

Какие-либо решения о налоговых льготах для «Роснефти» пока не принимались. Служебную переписку компании не комментируют в Кремле, заявил 11 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о крупных льготах, которые якобы попросили «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг», Песков отметил сложность многих проектов этих компаний. Такие задачи трудно выполнить в условиях стандартной налоговой нагрузки, сказал он.

Окончательные решения в конкретной ситуации не принимались, указал представитель Кремля и добавил, что не опровергает, но и не комментирует сообщения, источником которых является служебная переписка «Роснефти».Ранее «Ведомости» сообщили, что «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» попросили российское руководство о льготах, которые позволят создать единый арктический кластер и увеличить загрузку Северного морского пути. Уточнялось, что речь идет о налоге на добычу полезных ископаемых.

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