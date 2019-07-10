Москва, , 09:15 — REGNUM

Российские компании «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить льготы для создания единого арктического кластера, который увеличит загрузку Северного морского пути. Об этом 10 июля сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Речь идет о Тагульском, Сузунском, Лодочном и Пайяхском месторождениях (общие ресурсы 1,9 млрд т нефти). Компании планируют связать их нефтепроводом и построить за счет бюджета порт, из которого будет отправляться Северным морским путем до 100 млн т нефти в год, сказали источники.

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Отмечается, что льготы для проекта будут касаться налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). О какой конкретно сумме идет речь, не сообщается. Вместе с тем глава государства одобрил поддержку проекта, поручив «проработать механизмы», уточняет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что российская часть Арктики играет центральную роль в части доступа как к европейским, так и к азиатским рынкам углеводородов. Ее огромные запасы обеспечат развитие нефтегазовой отрасли и загрузку Севморпути. Также отметим, что в июне в Красноярском крае началось промышленное освоение Пайяхского месторождения.

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