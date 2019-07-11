Пекин, , 14:03 — REGNUM

Минобороны Китая сделало строгое представление Соединенным Штатам из-за решения Белого дома одобрить поставку американского оружия Тайваню, об этом 11 июля говорится в заявлении Минобороны КНР.

«Вооруженные силы Китая выражают серьезное недовольство и решительный протест. США уже сделано строго представление», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдеп США одобрил продажу Тайваню танков M1A2T Abrams и переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger, а также другого оборудования на сумму более $2 млрд.

По словам экспертов, в Вашингтоне считают Тайвань точкой уязвимости Китая и разыгрывают эту карту для усиления давления на Пекин.

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