Тайбэй, , 18:26 — REGNUM

В Вашингтоне считают Тайвань точкой уязвимости Китая и разыгрывают эту карту для усиления давления на Пекин, отметил эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Сведенцов во вторник, 9 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщалось ранее, в США заявили о намерении поставить Тайваню вооружение, в том числе танки и зенитно-ракетные установки. Китайские власти выразили протест, назвав это предложение серьезным вмешательством в дела Китая.

«Вашингтонские стратеги рассматривают Тайвань как своего рода геополитическую точку уязвимости КНР в случае потенциального американо-китайского конфликта. Весной военные Тайбэя организовали провокации, на которые последовал жесткий ответ со стороны Китая. Советник президента США Джон Болтон т огда напомнил Пекину о «приверженности Вашингтона обязательствам по Закону об отношениях с Тайванем». Допуская признание независимости острова, Болтон вполне может внести свой вклад в нагнетание напряжённости между США и КНР.

Белый дом разыгрывает карту с Тайванем для усиления давления на китайские власти в ходе наметившегося нового обострения американско-китайских торговых противоречий . Т орговая война между КНР и США может вызвать затруднения для тайваньского экспорта, но предоставит преимущества для его технологического сектора. Тайвань видит свою роль в наращивании технологичной производственной базы для последующего занятия экспортной ниши, которую сейчас удерживает Китай.