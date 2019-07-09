Тайбэй,
9 июля 2019, 18:26 — REGNUM
В Вашингтоне считают Тайвань точкой уязвимости Китая и разыгрывают эту карту для усиления давления на Пекин, отметил эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Сведенцов во вторник, 9 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.
Как сообщалось ранее, в США заявили о намерении поставить Тайваню вооружение, в том числе танки и зенитно-ракетные установки. Китайские власти выразили протест, назвав это предложение серьезным вмешательством в дела Китая.
«Вашингтонские стратеги рассматривают Тайвань как своего рода геополитическую точку уязвимости КНР в случае потенциального американо-китайского конфликта. Весной военные Тайбэя организовали провокации, на которые последовал жесткий ответ со стороны Китая. Советник президента США Джон Болтон тогда напомнил Пекину о «приверженности Вашингтона обязательствам по Закону об отношениях с Тайванем». Допуская признание независимости острова, Болтон вполне может внести свой вклад в нагнетание напряжённости между США и КНР.
Белый дом разыгрывает карту с Тайванем для усиления давления на китайские власти в ходе наметившегося нового обострения американско-китайских торговых противоречий. Торговая война между КНР и США может вызвать затруднения для тайваньского экспорта, но предоставит преимущества для его технологического сектора. Тайвань видит свою роль в наращивании технологичной производственной базы для последующего занятия экспортной ниши, которую сейчас удерживает Китай.
Официально признавая политику «одного Китая», Вашингтон намеренно сохраняет двусмысленность касательно статуса Тайваня, негласно поощряя Тайбэй на необдуманные заявления по поводу «независимости» острова. Но в случае возникновения угрозы полномасштабного конфликта администрация Трампа ограничится именно устными заверениями своей поддержки острову, не вступая в прямые столкновения», — отметил Владимир Сведенцов.