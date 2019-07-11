Ростов-на-Дону, , 09:54 — REGNUM

Глава Советского района Ростова-на-Дону Олег Свистунов в скором времени покинет свой пост. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат городской думы Сергей Смирнов («Единая Россия»).

«Новость про главу Советского района Олега Свистунова. Он уходит. На днях. Кто новый — пока тайна», — отмечает народный избранник.

О Свистунове известно, что он занял пост руководителя Советского района в марте 2014 года, до этого он возглавлял департамент экономики областного центра.

ИА REGNUM напоминает, что ранее стало известно о кадровых изменениях в Кировском районе донской столицы и предстоящей смене главы Ленинского района. Так, в администрацию Кировского района пришла Наталия Симаченко, сменившая Романа Волошина, а глава Ленинского района Ростова-на-Дону Александр Новицкий пошёл на повышение в городскую администрацию, заняв пост заместителя сити-менеджера. Пока должность руководителя районной администрации вакантна.

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