Москва, , 08:46 — REGNUM

Оскорбивший президента России Владимира Путина грузинский журналист Георгий Габуния поступил недостойно и оскорбил в первую очередь самого себя, считает российский артист балета Николай Цискаридзе.

Николай Цискаридзе Kremlin.ru

«Что касается журналистики, я считаю, если в эфире есть место вот таким выходкам, это уже роняет мундир самого человека. Он оскорбил в этот момент самого себя. Это моя точка зрения», — сказал артист.

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Цискаридзе также восхитился позицией Путина по грузинскому журналисту. Ранее глава государства не увидел целесообразности в уголовном преследовании Габунии.

«Я был безумно потрясен и восхищен этой позицией, человеческой прежде всего. Я бы поступил точно так же. Было приятно, что я об этом думал, а он — озвучил. Мне кажется, что это очень правильно», — добавил артист.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля ведущий телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния в ходе своей авторской программы на «Рустави 2» нецензурно оскорбил руководство России. Это вызвало бурную реакцию и осуждение со стороны общественности и руководства Грузии.

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