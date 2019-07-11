Киев, , 07:26 — REGNUM

На Украине украинский русский язык отличается от «русского русского языка», поэтому его следует называть российским. Такое предложение о переименовании в эфире в эфире YouTube-канала Ukrlife.TV выступил советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев.

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Он пояснил, что различия между ними видны на разных уровнях —грамматическом, лексическом. И речь даже не идёт о суржике (распространённых на Украине разговорный язык, включающий элементы украинского и русского языков — прим. ИА REGNUM ), пояснил советник главы государства.

«Моя, например, точка зрения, что мы вообще его должны переименовать. Например, сказать, что у нас русский язык, а там — российский, — заявил Потураев. — У нас же русинский есть в Закарпатье, будет еще и русский, а у тех пусть будет российский».

Он отметил, что на Украине есть государственный и единый украинский язык — «единая, державная украинская «мова», а есть языки национальных меньшинств, в том числе и русский.

«Давайте её так и назовём — «руська мова», — предложил Потураев.

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Также он предложил переименовать и Россию, отметив, что на Украине могут называть что хотят и как хотят.

«Можем начать называть их на своих картах «Московия», что нам мешает?» — недоумевает Потураев.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине уже давно продолжается активная кампания, проводимая на высшем государственном уровне, против всего русского — языка, культуры, символов России, Русской православной церкви.

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Так, в частности, 16 июля на Украине полноценно вступит в силу так называемый «закон об украинизации», принятый весной 2019 года Верховной радой нынешнего созыва и подписанный тогдашним президентом страны Петром Порошенко за несколько дней до сложения полномочий. Нормы этого закона существенно урезают права русскоязычного населения Украины.