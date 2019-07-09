Киев, , 15:19 — REGNUM

На Украине сегодня, 9 июля, эксперты обсуждают заявление главы президентской партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова, который накануне заявил, что принципиально будет говорить на русском языке в эфире украинских каналов, передает корреспондент ИА REGNUM

«Пока у нас есть аннексированный Крым и оккупированный Донбасс, я буду использовать во время эфиров русский язык — чтобы никто не захотел приходить и меня тут «защищать». У меня всё неплохо, как у человека, который разговаривает на русском языке», — заявил, в частности, глава партии Зеленского, добавив, что в быту также говорит на русском.

По словам Разумкова, на сегодняшний день языковая проблема — далеко не главная для нынешней Украины.

Политолог Олеся Яхно отмечает, что Разумков является главой списка партии «Слуга народа» — практически правящей партии, более того, претендующей на однопартийное большинство в Раде следующего созыва, и потому должен соблюдать определенные стандарты.

«А это уже демонстрация определенных стандартов и подходов, в том числе в вопросе языка. И в этом смысле даже выходцы из Донбасса в своё время, идя и будучи во власти, говорили на украинском (тот же Янукович). Поэтому какая бы мотивация сейчас ни звучала, всё это выглядит как откат в гуманитарной сфере — мол, это не столь важно», — отмечает эксперт.

Яхно подчеркивает, что опыт президентской кампании уже показал, что создание запроса на реванш — очень опасно, потому что найдутся те, кто реально попытаются этим воспользоваться.

«Владимир Зеленский во время выборов активизировал избирателей Юга и Востока — через обещание «быстрого мира» и «быстрого повышения социальных стандартов». Теперь ввиду изначальной невыполнимости этих обещаний их перехватили оппозиционные силы… Но команде Зеленского этого оказалось недостаточно — теперь они создают запрос на русский. Так и до федерализации дойдёт», — прогнозирует эксперт.

В свою очередь глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович резко раскритиковал позицию Дмитрия Разумкова по поводу русского языка. Он саркастически предложил главе партии Зеленского, помимо защиты русского языка, также «отправлять в Россию дополнительное оружие» и «защищать права русских в Крыму».

ИА REGNUMнапоминает, что 16 июля на Украине полноценно вступит в силу т.н. «закон об украинизации», принятый весной этого года Верховной радой нынешнего созыва и подписанный президентом Порошенко за несколько дней до сложения полномочий. Нормы этого закона существенно урезают права русскоязычного населения Украины.