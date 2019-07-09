Киев, , 14:36 — REGNUM

Седьмой апелляционный административный суд подтвердил, что решение о введении моратория на использование русскоязычного культурного продукта на Украине является противоправным.

Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», обнародованном сегодня, 9 июля, передает корреспондент ИА REGNUM

В частности, политическая сила отмечает, что Седьмой апелляционный административный суд рассмотрел апелляционную жалобу Житомирского областного совета на решение Житомирского окружного административного суда от 28 февраля 2019 года по иску представителей «Оппозиционной платформы — За жизнь» о признании противоправным и недействительным решения депутатов Житомирского облсовета «О моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Житомирской области».

В итоге суд принял решение оставить без удовлетворения апелляционную жалобу Житомирского областного совета, а решение Житомирского окружного административного суда от 28 февраля 2019 года — без изменений.

Таким образом, Седьмой апелляционный административный суд подтвердил, что решение о введении моратория на использование русскоязычного культурного продукта является противоправным.

«"Оппозиционная платформа — За жизнь» расценивает такое решение как безоговорочную, безусловную победу нашей партии. Мы выступили против «мораториев на публичное использование русскоязычного культурного продукта» как проявления политики насильственной украинизации, ставшей визитной карточкой клики Порошенко — Парубия. Мы выступили против циничного попрания законов и Конституции, статьей 10 которой гарантируется «свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины». Мы выступили против дискриминации по отношению к русскоязычным гражданам. И победили», — завили в партии.

Также «Оппозиционная платформа — За жизнь» приветствует политически незаангажированное, справедливое решение суда и ответственно заявляет, что, действуя в рамках правового поля, будет пресекать любые попытки ура-патриотов раскалывать страну.

«Мы не допустим насильственной украинизации общества. Мы поставим крест на политике пещерного национализма, которую режим Порошенко — Парубия возвел в ранг национальной идеи. Мы защитим конституционное право русскоязычных граждан говорить, общаться и учиться на русском языке, как это гарантировано Основным законом Украины», — заявили в «Оппозиционной платформе — За жизнь».

ИА REGNUMнапоминает, что осенью 2018 года депутаты Житомирского областного совета 25 октября поддержали введения моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Более того, облсоветом было рекомендовано принять аналогичные решения всем органам местного самоуправления области.

«В проекте решения говорится о том, чтобы поручить Житомирской областной государственной администрации принять меры по созданию межведомственной рабочей группы (с участием общественности, правоохранительных органов и районных государственных администраций) — с целью проведения систематической разъяснительной работы для физических и юридических лиц о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Житомирской области»,— отмечалось в отчете.