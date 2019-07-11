Вашингтон, , 02:44 — REGNUM

Белый дом США собирается создать международную коалицию для охраны вод около Ирана и Йемена, сообщает газета Defence One со ссылкой на председателя объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов генерала Джозефа Данфорда.

Издание сообщает, что Данфорд, госсекретарь США Майк Помпео и врио главы Пентагона Марк Эспер 10 июля собирались для обсуждения деталей создания коалиции. Предполагается, что такая коалиция будет использоваться для патрулирования Персидского залива и обеспечения безопасности навигации в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах.

По словам Данфорда, Соединенные Штаты будут поддерживать страны коалиции, однако не намерены использовать свои боевые корабли для сопровождения судов в регионе. В настоящее время ведется поиск стран, желающих вступить в коалицию.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американский президент Дональд Трамп не собирается «бесплатно» защищать страны Персидского залива от Ирана. По его словам, США не хотят нести расходы на оборону других стран.