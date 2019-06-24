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Трамп не хочет платить за защиту Персидского залива — Помпео

Экономика

«Президент настаивает, что Соединенные Штаты не должны нести расходы на это»

Абу-Даби, 24 июня 2019, 22:03 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп не намерен «бесплатно» защищать страны Персидского залива от Ирана, 24 июня передает агентство Associated Press.

«Президент настаивает, что Соединенные Штаты не должны нести расходы на это», — заявил госсекретарь США Майк Помпео на переговорах в ОАЭ.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 июня Трамп заявил, что Японии и Китаю нужно научиться самостоятельно «защищать собственные корабли» в Персидском заливе и Ормузском проливе.

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