Тбилиси, , 15:41 — REGNUM

Генеральный директор «Рустави 2» Ника Гварамия придумал оригинальный способ мстить грузинским производителям, которые вывозят свою продукцию в Россию. В прямом эфире в студии телеканала он в эмоциональной форме заявил, что готов справлять нужду в вино и минеральную воду, которые идут на экспорт в РФ.

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Эксперты поддержали возможную замену грузинских вин на рынке РФ

«Да и чёрт с этими «Боржоми» и вином! Теперь мы должны сказать, что Путин хороший, чтобы кто-то «Боржоми», вино и «Набеглави» ввозил в Россию? — кричал Гварамия, призывая грузинских производителей «продавать на Украину» свою продукцию. — Да я мочился во все это! Мне все равно! Мы страна или торговый объект?»

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля телеведущий Георгий Габуния в эфире своей авторской программы «Постскриптум» на телеканале «Рустави 2» в нецензурной форме оскорбил президента РФ Владимира Путина и память его покойных родителей. Такая выходка вызвала бурную реакцию со стороны общественности и руководства Грузии.

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Жители Грузии оценили нежелание Путина вводить санкции против Тбилиси

В Госдуме РФ уже начали обсуждать возможность введения экономических ограничений в отношении Грузии из-за непрекращающихся антироссийских провокаций. В частности, предлагается попросить правительство РФ прекратить поставки в Россию вина и минеральной воды из Грузии, а также приостановить денежные переводы с территории России. Однако российский лидер с этой позицией не согласен и считает введение санкций в отношении Тбилиси нецелесообразным «из уважения к грузинскому народу».