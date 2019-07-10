Москва, , 09:35 — REGNUM

Большая часть вина, поступающего в Россию из Грузии, может быть заменена отечественной продукцией. Об этом заявил президент Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян, комментируя идею запрета на поставки вин из Грузии после антироссийского выпада ведущего телеканала «Рустави 2».

Он пояснил, что не более 10−15% от объёма поставляемых в Россию грузинских вин — это действительно качественный напиток из уникальных для Грузии сортов винограда. В основном же в РФ везут вино низкого качества, на смену которому без проблем придет продукция, производимая в Краснодарском крае.

«Основная масса — это безликое полусладкое под «ностальгическими» наименованиями, которое никакого отношения не имеет к нормальному виноделию», — сказал Саркисян РИА Новости.

Эксперт отметил также относительно высокую стоимость грузинских вин. Как сообщало ИА REGNUM, Грузия, согласно подсчетам Forbes, может недополучить более $1 млрд, если правительство России поддержит предложенные Госдумой ограничения на поставку грузинских вин.

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