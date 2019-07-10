Тбилиси, , 07:30 — REGNUM

Грузинский телеведущий Георгий Габуния, нецензурно оскорбивший президента РФ Владимира Путина в эфире «Рустави 2», принадлежит к сексуальным меньшинствам. Автор его скандальной «речи» — экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, сообщил главный редактор «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили изданию Daily Storm.

По его словам, об интимных предпочтениях Габунии в Грузии знают все, более того, тележурналист и гендиректор канала Ника Гварамия — сексуальные партнеры. Монолог для Габунии написал Саакашвили, под полным контролем которого находится «Рустави 2».

В своих утверждениях Хидирбегишвили сослался на «достоверные источники» и добавил, что критика со стороны Саакашвили в адрес Габунии была не более чем спектаклем. Он также предположил, что нетрадиционная ориентация может послужить для Габунии и Гварамии своего рода защитой от обвинений в оскорблении российского президента.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля Габуния начал программу «Постскриптум» на телеканале «Рустави 2» с резких оскорблений Владимира Путина и его родителей. В Госдуме РФ предложили ввести экономические санкции против Тбилиси, однако российский президент заявил, что этого не стоит делать из уважения к грузинскому народу.

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