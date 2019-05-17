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Назарбаев проконтролировал модернизацию судебной системы

Политика

В Казахстане разработано 15 законопроектов, направленных на улучшение качества деятельности судов и повышения доверия населения к судьям

Назарбаев проконтролировал модернизацию судебной системы
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нурсултан Назарбаев

Нур-Султан, 17 мая 2019, 10:10 — REGNUM  Председатель верховного суда Казахстана Жакип Асанов рассказал первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву о ходе модернизации судебной системы страны, сообщили 17 мая в пресс-службе Назарбаева.

Асанов заявил, что на сегодняшний день разработано 15 законопроектов, направленных на улучшение качества деятельности судов и повышения доверия населения к судьям.

На встречи также обсуждались поручения, которые были даны на совещании 19 ноября 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля 2019 г. Нурсултан Назарбаев в должности президента Казахстана подписал поправки в конституционный закон «О судебной системе и статусе судей Казахстана», направленный на модернизацию судебной системы республики.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев подписал два закона о модернизации судебной системы

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