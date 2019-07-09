Брянск, 9 июля 2019, 15:03 — REGNUM
Губернатор Брянской области Александр Богомаз вошел в число 100 богатейших госслужащих и депутатов России по итогам декларационной кампании 2019 года. Рейтинг Власть и деньги» традиционно опубликовал журнал Forbes.
Глава Брянской области занял десятое место в рейтинге самых богатых госслужащих России. Суммарный доход его семьи эксперты издания оценили в 1 млрд 231,23 млн рублей. Нужно отметить, что доход самого Богомаза на этом фоне довольно скромный — лишь 4,4 млн рублей. Основной доход в семью приносит супруга губернатора.
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Ольга Богомаз является известным в регионе предпринимателем: в конце 1990-х они с супругом основали фермерское хозяйство, специализирующееся на картофелеводстве, которое сегодня выросло до одного из крупнейших в стране сельхозпредприятий. Супруга брянского губернатора традиционно входит в число самых обеспеченных женщин России. В этот раз она возглавила список самых богатых жен госслужащих, составленный Forbes. Ее доход, по оценке издания, составил 1,227 млрд рублей.
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