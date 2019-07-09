Брянск, , 15:03 — REGNUM

Губернатор Брянской области Александр Богомаз вошел в число 100 богатейших госслужащих и депутатов России по итогам декларационной кампании 2019 года. Рейтинг Власть и деньги» традиционно опубликовал журнал Forbes.

Глава Брянской области занял десятое место в рейтинге самых богатых госслужащих России. Суммарный доход его семьи эксперты издания оценили в 1 млрд 231,23 млн рублей. Нужно отметить, что доход самого Богомаза на этом фоне довольно скромный — лишь 4,4 млн рублей. Основной доход в семью приносит супруга губернатора.

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Ольга Богомаз является известным в регионе предпринимателем: в конце 1990-х они с супругом основали фермерское хозяйство, специализирующееся на картофелеводстве, которое сегодня выросло до одного из крупнейших в стране сельхозпредприятий. Супруга брянского губернатора традиционно входит в число самых обеспеченных женщин России. В этот раз она возглавила список самых богатых жен госслужащих, составленный Forbes. Ее доход, по оценке издания, составил 1,227 млрд рублей.

«Начинали мы еще в 1998 году с одного гектара земли для обработки, а сейчас по валовому производству картофеля мы являемся первыми производителями в России», — рассказывала несколько лет назад в интервью сама Ольга Богомаз.

«Всё наше хозяйство с первого дня было записано на мою жену Ольгу. Оно и называлось крестьянско-фермерским хозяйством «Богомаз О. А.». Она и руководитель, и учредитель», — говорил ранее сам губернатор.

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