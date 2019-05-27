Доходы губернаторов ЦФО: у кого десятки миллионов, у кого – личная часовня

Воронеж, , 14:52 — REGNUM Большинство губернаторов регионов Центрального федерального округа в 2018 году увеличили свои доходы по сравнению с годом предыдущим. Самым удачным в материальном отношении минувший год стал для врио главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова — он сообщил о доходе в почти 196 млн рублей: за счет зарплаты топ-менеджера Сбербанка, продажи ценных бумаг и доходов от вкладов. В семейном подряде лидирует чета Богомазов — супруга губернатора Брянской области не собирается покидать «клуб» самых обеспеченных женщин России и продолжает увеличивать доходы семьи. Однако большинство глав регионов ЦФО, если верить декларациям, живут на одну зарплату: например ивановский губернатор сократил доходы за год в семь раз.

Доходы губернатора Белгородской области Евгения Савченко не выбиваются из среднего уровня соседей — можно даже сказать, что глава региона получает весьма скромные доходы. По итогам 2018 года Савченко отчитался о 3 млн 785 тыс. рублей — впрочем, за год глава Белгородской области сумел увеличить уровень доходов почти на миллион (о 2,8 млн рублей он отчитался по итогам 2017 года). Супруга губернатора в 2018 году заработала лишь 123 тыс. рублей. По сравнению с 2017 годом перечень собственности четы Савченко не изменился: в собственности главы региона — земельный участок под индивидуальное жилищное строительство площадью 2 тыс. 587 кв. м, а также жилой дом площадью в 167 кв.м. В совместной собственности супругов — участок на 4,455 тыс. кв. м и дом площадью 109 кв. м, а также по одной трети квартиры площадью около 110 кв.м. У Евгения Савченко личного автомобиля нет, его супруга владеет Toyota Land Cruiser 200.

Владимир Сипягин, занявший пост губернатора Владимирской области по итогам выборов в сентябре 2018 года, задекларировал доход в 2 млн 092 тыс. 254,94 рубля. В собственности у Сипягина два земельных участка в 82 069 и 130 047 кв. м, а также квартира площадью 89,6 и доля в квартире площадью 184,3 кв.м. В пользовании главы региона 30,9 кв.м. В декларации упомянуты трое несовершеннолетних детей Сипягина — доходов у них нет, как и собственности.

Брянский губернатор Александр Богомаз по итогам 2018 года отчитался о скромном доходе в 4 млн 408 тыс. 927 рублей. В перечне имущества, как и ранее, — несколько участков сельхозназначения, грузовик, два жилых дома. Также в безвозмездном бессрочном пользовании губернатора — квартира в 113 кв.м. А вот отчет о доходах супруги губернатора уже который год приковывает к себе внимание журналистов — она является владелицей крестьянско-фермерского хозяйства КФХ «Богомаз О.А.», в 2017 году была включена в рейтинг самых обеспеченных жен российских госслужащих, составленный журналом Forbes.

По итогам 2018 года супруга главы региона отчиталась о доходе в 1 млрд 226 млн рублей, прибавив по сравнению с 2017 годом почти 300 млн рублей. В ее собственности — земельные участки, сельхозтехника. За 2018 год она приобрела также семь квартир. Как пояснила сама Ольга Богомаз «Брянским новостям», эти квартиры приобретены в Меленске для работников ее предприятия.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев отчитался о своих доходах ещё в апреле. Здесь никаких сюрпризов: в 2018 году глава региона (официально вступил в должность в сентябре, а до этого с декабря 2017 года работал с приставкой «врио») заработал 4 млн 736 тыс. 208,18 рублей. Это оказалось даже несколько ниже доходов за 2017 год, когда Гусев заработал 4 млн 864,5 тыс. рублей. В собственности губернатора — треть квартиры площадью 76,1 кв. м, а также квартира в 114,2 кв. м, нежилое помещение площадью 81,4 кв. м, одна шестая доли земельного участка (694 кв. м), часть общего коридора (24/100 от 28 кв. м). Губернатор владеет автомобилем Lexus LX 570, тремя прицепами и квадроциклом. Кроме того, в пользовании Гусева — жилой дом площадью 165,2 кв. м, баня в 180 кв. м и два земельных участка по 1500 кв. м. Супруга Александра Гусева за 2018 год отчиталась о доходе в 802 тыс. 271,80 рублей (926,6 тыс. — за 2017 год). В ее собственности два земельных участка площадью по 1500 кв. м, жилой дом площадью 165,2 кв. м, баня площадью 180 кв. м, треть квартиры площадью 76,1 кв.м. Ездит супруга губернатора на BMW Х3.

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Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, также избранный на пост главы региона в сентябре 2018 года, за прошлый год отчитался о доходе в 1 млн 324 тыс. рублей. За год Воскресенский сократил свои доходы в семь раз — по итогам 2017 года он сообщил о получении 8,7 млн рублей. А вот доходы супруги Воскресенского, напротив, выросли в 2,4 раза и составили 2 млн 782 тыс. рублей. В собственности ивановского губернатора — квартира площадью 132,4 кв. м и гараж 25,4 кв. м, в пользовании — квартира площадью 87,7 кв. м. У самого губернатора личного автомобиля нет, а вот его жена ездит на Mercedes Benz C-180 2007 года выпуска.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов отчитался по итогам 2018 года о доходе в 7,3 млн рублей — это на 2,2 млн больше, чем годом ранее. Супруга калужского губернатора получила доход в 2 млн 668 тыс. рублей (на 647 тысяч рублей больше, чем 2017 году).

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В собственности супругов — земельный участок площадью 16 тыс. 140 квадратных метров, жилой дом площадью 442,6 кв. метра. В собственности у супруги губернатора квартира площадью 54,7 кв. м и легковой автомобиль Lexus RX 450-Н.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников по итогам 2018 года заработал 2,2 млн рублей, что на 100 тыс. рублей больше уровня 2017 года. Собственной жилплощади у главы региона нет, но есть гараж, автомобиль Toyota LC 150, лодка «Сарепта» и прицеп для перевозки водной техники. Супруга Сергея Ситникова заработала 1,1 млн рублей, в ее собственности — квартира площадью 105 кв.м.

О доходах за 2019 год также отчитался исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт — он был назначен на пост лишь осенью 2018 года. Согласно опубликованным данным, Роман Старовойт в 2018 году получил доход в 2,68 млн рублей, тогда как в 2017 году — 2,06 млн. Супруга Старовойта отчиталась о доходе в 5,89 млн рублей, тогда как в 2017 году заработала только 92 тыс.

Самым обеспеченным на фоне глав регионов Центрального федерального округа выглядит врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов, который был назначен на пост 2 октября 2018 года, а до этого работал в Сбербанке. По итогам 2018 года он отчитался о доходе в 195,8 млн рублей, что оказалось даже больше, чем в 2017 году, по итогам которого он сообщил о доходе в 131,1 млн рублей. Из всей суммы дохода за 2018 год 195,1 млн составляет заработок Артамонова в должности председателя Среднерусского банка Сбербанка России, а также его доходы от вкладов и реализации ценных бумаг, 697 тыс. руб. Артамонов заработал уже на посту врио губернатора. В собственности главы региона — квартира 150,1 кв. м, машиноместо, дачный участок в 2,5 тыс. кв. м и дом в 408,9 кв.м. В собственности липецкого врио — автомобиль Porsche Panamera. Доход супруги Артамонова в 2018 году составил 17,1 млн (8,9 млн в 2017 году), в ее собственности — квартира, машиноместо, а также подсобное помещение в Германии и машиноместо в России, кроме того, она владеет автомобилями Land Rover Range Rover и Mercedes-Benz ML.

Губернатор-коммунист Орловской области Андрей Клычков по итогам 2018 года отчитался о доходе в 2 млн 824,1 тыс. рублей, доход его супруги, судя по декларации, составил 18 копеек. Недвижимости у губернатора нет, его супруга владеет долей в 54-метровой квартире. Нет в семье Клычковых и дорогих автомобилей: глава региона владеет необычным плавающим автомобилем ЛУАЗ 967М, а также мотоциклом Ducati Monster 696.

Доходы губернатора Рязанской области Николая Любимова по итогам 2018 года составили 15 млн 384,1 тыс. рублей, его супруга заработала 840 тысяч рублей. В пользовании у главы региона — квартира в 205 кв. м, его супруга владеет двумя квартирами и автомобилем Audi Q7. Отметим, что по данным декларации один из несовершеннолетних детей главы региона в 2018 году получил доход 8 млн рублей — от продажи недвижимости. На ребенка также записана квартира площадью 152,7 кв. м и нежилое помещение — 156,3 кв м, второй несовершеннолетний ребенок губернатора имеет в собственности две квартиры площадью 67,6 и 43,3 кв м и гараж-бокс.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский по итогам 2018 года получил доход в 3,392 млн рублей, что на 390 тыс. больше, чем годом ранее. В собственности губернатора — два земельных участка в 1,37 тыс. кв. м и 753 кв. м, жилой дом площадью более тысяч кв. м, а также автомобиль Lexus NX200. Супруга Островского дохода не имеет, в ее собственности и собственности двоих детей — квартира площадью 34 кв. м.

Глава Тамбовской области Александр Никитин в 2018 году заработал 3,6 млн рублей, что на 300 тыс. меньше, чем годом ранее. В собственности Никитина — квартира в 135,7 кв. м и гараж на 49,1 кв. м, в пользовании губернатора и его супруги — дом площадью 273,7 кв. м. Машины у Никитина нет. Супруга главы Тамбовской области по итогам 2018 года отчиталась о доходе в 3,2 млн рублей (21 тыс. — в 2017 году). Судя по всему, супруга Никитина продала квартиру площадью 49,6 кв. м, значившуюся в перечне недвижимости годом ранее.

3 млн 494 тыс. 107,35 рублей заработал в 2018 году губернатор Тверской области Игорь Руденя, по сравнению с 2017 годом его доход вырос на 283,8 тыс. рублей. В собственности тверского губернатора — два земельных участка, жилой дом, хозблок и гостевой дом, а также три квартиры, два гаража и машиноместо и даже собственный храм-часовня. Супруга Игоря Рудения в 2018 году заработала 2 млн 482,7 тыс. рублей — это фактически в 12 раз больше, чем годом ранее (206,8 тыс.).

Совокупный доход губернатора Тульской области Алексея Дюмина и его супруги по итогам 2018 года составил около 20 млн рублей.

Об этом: Губернатор Тульской области и его супруга за год заработали 20 млн рублей

Доходы главы Тульской области в 2018 году составили 6 млн 695,3 тыс. рублей, его супруга заработала 13 млн 877,4 тыс. рублей. По сравнению с 2017 годом доход главы Тульской области вырос на миллион рублей — по итогам предыдущего года он отчитался о 5,6 млн рублей. В собственности Дюмина земельный участок в 3,1 тыс. кв. м, жилой дом в 152,9 кв. м, квартира в 344 кв. м, два машиноместа, а также баня. Ездит губернатор на Toyota Land Cruiser 2008 года выпуска. Супруга главы региона также сумела в 2018 году увеличить доходы — в 2017 году она отчиталась о 9,7 млн рублей, а по итогам следующего уже на 4 млн рублей больше. Недвижимости супруга тульского губернатора не имеет, но в 2018 году она обзавелась новым Range Rover Sport.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в 2018 году заработал 2 млн 477 тыс. рублей (2 млн 430 тыс. в 2017 году), список недвижимости главы региона не изменился. Однако, судя по декларации, глава региона в 2018 году женился — ранее он отчитывался только о своих доходах, а теперь в декларацию включена и информация о супруге. Впрочем, доходов она не имеет, но владеет квартирой, а также долей в квартире. В собственности супруга губернатора — два автомобиля: Mercedes-Benz GLE 350 d 4MATIC и Porsche Macan S Diesel.

Об этом: Губернатор Ярославской области женился

В числе губернаторов-рекордсменов по доходам — глава Московской области Андрей Воробьев, который за 2018 год отчитался о получении 95,766 млн рублей, что на 80% превышает его доход в 2017 году (53,1 млн). В собственности недвижимости и транспорта у Воробьева нет, но в пользовании — земельный участок площадью 10,2 тыс. кв. м, жилой дом в 976 кв. м, гараж-стоянка на 542 кв. м и «помещение для отдыха» площадью 627 кв. м. Доход одного из несовершеннолетних детей составил 1,26 млн рублей, а в собственности ребенка квартира в 195 кв.м.

Доходы мэра Москвы Сергея Собянина в 2018 году составили 7,62 миллиона рублей (6,5 — в 2017 году). В собственности мэра столицы — гараж в 26,8 кв. м, а в пользовании — квартира в 308,1 квадратных метра.