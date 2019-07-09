Санкт-Петербург, , 14:48 — REGNUM

ЛДПР определилась с тем, кто сменит в составе депутатов от партии в Заксобрании Петербурга перешедшего на работу в Смольный бывшего лидера фракции ЛДПР Олега Капитанова.

Поскольку Капитанов в 2016 году был избран в Законодательное собрание по партийным спискам ЛДПР, решение о его сменщике принимают не рядовые избиратели на довыборах, а партийное руководство.

Как сообщает «Фонтанка», руководство ЛДПР отправило в Горизбирком Санкт-Петербурга предложение передать освободившийся депутатский мандат Павлу Иткину, председателю контрольно-ревизионной комиссии в региональном отделении ЛДПР.

По данным источника, Иткин в 2016 году баллотировался в Заксобрание Петербурга, указав себя начальником отдела информационных технологий ОАО «РНИИ Электронстандарт». Кроме того, Иткин занимается предпринимательской деятельностью.

Читайте также: ЛДПР отказалась от всех претензий к Беглову и Капитанову

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля ЛДПР дала официальное согласие на назначение своего бывшего депутата Олега Капитанова в Смольный, что уже состоялось в конце июня. Одновременно партия отказалась от высказанных ранее претензий в адрес врио губернатора Северной столицы Александра Беглова в связи с этим назначением.