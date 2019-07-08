Санкт-Петербург, , 20:29 — REGNUM

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) дала согласие на вхождение в исполнительную власть Петербурга своего бывшего кандидата на пост губернатора, экс-главы фракции ЛДПР в Заксобрании Петербурга Олега Капитанова. Одновременно партия Владимира Жириновского отказалась от высказанных ранее претензий в адрес врио губернатора Северной столицы Александра Беглова. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ЛДПР, поступившем 8 июля в ИА REGNUM.

Ранее руководство ЛДПР обвинило Беглова в препятствовании кандидату от ЛДПР в сборе подписей муниципальных депутатов, а самого кандидата — в «предательстве», за его согласие занять пост главы одного из комитетов Смольного до выборов губернатора. Жириновский даже заявил об исключении Капитанова из партии.

Теперь этот громкий политический демарш в ЛДПР назвали недоразумением и объяснили его тем, что «в решении вопросов регистрации и дальнейшего контакта с петербургским правительством было задействовано много людей, не все оказались правильно проинформированы».

Сегодня в ЛДПР уведомили Александра Беглова о том, что руководство ЛДПР согласно с вхождением Олега Капитанова в состав городской администрации, а самого Капитанова — о том, что руководство партии согласно на его переход в структуры исполнительной власти.

«На данный момент все вопросы урегулированы, все недомолвки сняты. Вопрос закрыт. Мы формально сотрудничаем с правительством Санкт-Петербурга и наша первичная организация в Санкт-Петербурге продолжает функционировать в обычном режиме, никаких санкций ни к кому мы не применяем, в ЛДПР настроены на работу в положительном формате», — заявили в пресс-службе ЛДПР по поручению Владимира Жириновского.

Ранее Олег Капитанов, назначенный в конце июня председателем комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, заявил, что возможное вхождение представителя ЛДПР в состав городской власти было санкционировано самим Жириновским, чему есть документальные подтверждения.

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