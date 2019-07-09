Москва, , 13:30 — REGNUM

РФ сделала многое для развития экономики Грузии и теперь должна показать, что такое отношение к нашей стране и нашему народу неприемлемо. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе рассмотрения проекта постановления о дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии на пленарном заседании Госдумы.

«На наших глазах развивалась ситуация. И действительно, наши коллеги из фракций КПРФ, «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР оказались невольными свидетелями того, что произошло в Грузии. Буквально на наших глазах экстремистские силы стали раскручивать моховик русофобских настроений и делать все для того, чтобы создать напряжение между нашими странами», — заявил Володин.

По его словам, сегодня ситуация только ухудшается и необходимо предпринимать меры.

«Наша страна последние несколько лет многое сделала для того, чтобы экономика Грузии заработала. Вы просто вдумайтесь: мы занимаем первое место по перечислению денежных средств из России в Грузию — 631 млн долларов за прошлый год. Первое место, это порядка 25% всех переводов, которые поступают на территорию Грузию», — отметил Володин.

Кроме того, РФ занимает первое место по потреблению грузинского вина, минеральной и газированной воды. Помимо этого, РФ также лидер в вопросе туризма в Грузию — наши граждане едут туда и «оставляют денежные средства, создают новые рабочие места».

«Такое отношение к нашей стране, нашему народу, нашему президенту недопустимо. Мы с вами должны этот вопрос жестко поставить, и если есть разумные силы на территории Грузии, они должны ценить эти отношения, они должны взять и объяснить тем экстремистам, которые там хотят чего-то своего, что так нельзя с нашей страной. Но если мы сами не будем себя защищать, нас никто защищать не будет. Поэтому наша позиция не только оправдана, она носит профилактический характер, потому что действительно есть огромное количество других возможностей для того, чтобы поставить на место тех, кто заврался и уже не понимает, что так нельзя», — подчеркнул Володин.

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