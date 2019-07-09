Нью-Дели, , 10:58 — REGNUM

Американская корпорация Boeing поставила Индии два тяжелых военно-транспортных вертолета CH- 47 °F Chinook, сообщает 9 июля PTI.

По данным издания, вертолеты доставлены в порт Мунда, после чего их переправят в Чандигарх. Это уже вторая партия американских вертолетов, первая партия, состоящая из четырех таких машин, поступила в Индию в феврале 2019 года. Всего США передадут Нью-Дели 15 свои вертолетов.

Как сообщало ИА REGNUM, Boeing CH-47 Chinook является тяжелым военно-транспортным вертолетом американского производства. В 2015 году правительство Индии заключило контракт на сумму более $3 млрд, в рамках которого США поставит индийским ВВС 22 ударных вертолета AH-64E Apache Longbow и 15 вертолетов Chinook.

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