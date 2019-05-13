Нью-Дели, Индия, , 12:27 — REGNUM

США поставили на вооружение ВВС Индии первый из 22 многоцелевых ударных вертолетов AH-64E Apache «Guardian». Об этом сообщило индийское новостное издание «Адж так».

Церемония передачи Индии первого вертолета состоялась на территории предприятия компании Boeing в штате Аризона, США. Сообщается, что заказ на поставку 22 Apache «Guardian» будет полностью выполнен к марту 2020 года. Официальный представитель ВВС Индии Анупам Банерджи заявил, что вооружение всех ударных вертолетов было приведено «в полное соответствие с требованиями индийской стороны». Он особо подчеркнул, что Apache «Guardian» оснащены управляемыми ракетами «Stinger» класса «воздух-воздух», а также управляемыми ракетами Hellfire Longbow класса «воздух-поверхность».

Отметим, что контракт на поставку 22 ударных вертолетов AH-64E Apache «Guardian» был заключен в сентябре 2015 года. Общая сумма сделки составила 139,5 миллиарда рупий (1,99 миллиарда долларов).