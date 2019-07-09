Москва, , 09:38 — REGNUM

Россия может начать поставки зенитно-ракетных комплексов С-400 Индии в 2020-м году в случае, если получит аванс от Нью-Дели до конца текущего года, сообщил 9 июля журналистам замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.

«Думаю, к концу 2020-го, началу 2021 года первая система должна быть поставлена», — сказал Дрожжов.

По его словам, после первого комплекта следующие должны поставляться в течение последующих нескольких лет, а до 2024−2025 года все системы С-400 Индия должна получить.

Как сообщало ИА REGNUM, контракт на покупку Индией пяти российских ЗРК С-400 был заключён в октябре 2018 года в ходе визита президента России Владимира Путина в Индию. В феврале текущего года концерн «Алмаз-Антей» уже начал производство ЗРК С-400 по контракту с Индией.

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