Помпео намерен отговорить Индию от покупки С-400

Вашингтон, , 01:13 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео намерен в ходе своего визита в Индию отговорить индийские власти от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» и предложить им альтернативные варианты, сообщает пресс-служба Госдепа США.

«Что касается С-400, мы призываем всех наших союзников и партнеров, в том числе и Индию, отказаться от сделок с Россией, которые попадают под санкции. Наша администрация предприняла серьезные шаги, чтобы обеспечить военное сотрудничество с Индией… Поэтому мы будем поощрять Индию в поиске альтернатив», — заявил представитель госдепа.

Он также отметил, что Индия получила упрощенный доступ к военной продукции США.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня помощник госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс предостерегла Индию от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. По ее словам, Соединенные Штаты также рассматривают вариант введения санкций за покупку С-400.

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