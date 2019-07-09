Москва, , 07:48 — REGNUM

Поступок телеканала «Рустави 2» функционирует в логике развития СМИ — борьбы за расширение аудитории канала. И выходка телеведущего оказалась на грани фола, заявил корреспонденту ИА REGNUMпрофессор кафедра политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Баксанский.

«Конечно, в данной ситуации были нарушены все границы, что прекрасно понимает руководство канала, поэтому извинения были принесены, а сам телеведущий отстранен.

Что касается «Рустави 2», то, с моей точки зрения, слишком невелика значимость комментатора — Георгия Габунии, разразившегося тирадой в адрес Владимира Путина, более того, представляется, что на такой примитивный популизм официальным представителям вообще не стоит реагировать», — считает эксперт.

Более того, можно видеть, что такой подход не находит поддержки у грузинского населения — сотни жителей Тбилиси пришли к зданию телеканала и потребовали уволить ведущего. И эту карту можно очень эффективно разыграть российским политикам.

«Но, с другой стороны, если требуется повод для расширения санкций против Грузии, то лучшего повода даже не придумаешь. Поэтому, как мне представляется, в ближайшее время будет понятно, в каком направлении будут двигаться российско-грузинские отношения с позиции России», — высказал своё мнение Баксанский.

Как сообщало ИА REGNUM, телеведущий Георгий Габуния 7 июля в своей авторской передаче «Постскриптум» больше минуты нецензурно выражался в адрес президента России. Поступок журналиста вызвал бурную реакцию со стороны общественности.

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