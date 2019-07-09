Владивосток, , 07:48 — REGNUM

Площадь Свободы перед зданием грузинского парламента очень маленькая — не больше парковки перед администрацией Приморского края, революционеры приходят на неё в пятницу вечером, после основной работы, и бунтуют до воскресенья. Как говорят сами жители Грузии для революционеров — это не более чем дополнительный заработок. Приехавший в Грузию на отдых приморский предприниматель Игорь Дульнев в интервью корреспонденту ИА REGNUMподелился своими впечатления от увиденных там беспорядков.

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Известный в Приморье строитель, учредитель компании «Восточный луч» Игорь Дульнев недавно провёл свой отпуск в Грузии, где, как он говорит, его всегда встречает радушие и доброжелательность местных жителей.

«Завтракать мы ходили в кафе, которое выходит на площадь Свободы, что перед зданием грузинского парламента. Сама площадь по размерам даже меньше автостоянки, что перед зданием администрации Приморья, уж точно не больше. Я обратил внимание на установленные там палатки и флаги Украины, реющие над ними. Спрашиваю местных, что это. Поясняют, мол, «революционеры», приходят в пятницу, после основной работы, и сидят там, «свергают власть» до вечера воскресенья, потом расходятся по домам. Им за это платят», — рассказал собеседник.

Всю неделю никакой активности не было, как и основной массы «революционеров», пояснил Игорь Дульнев. С его слов, активизация беспорядков начинается именно с приходом людей в пятницу вечером, этих самых «платных революционеров» — без них там всё было тихо и спокойно.

«Официантка нам говорит, мол, мы будем закрывать кафе, потому что боимся погрома. Мы выходим на улицу, а там, перед парламентом, возня, крики, хлопки. Чую — запах хлорпикрина. Друзьям своим предложил уйти вниз по проспекту, подальше от этих «разборок». Потом по телевизору смотрел новости, показывают, как полиция не пускает протестующих в здание парламента, и из картинки складывается такое впечатление, будто там грандиозная битва происходит с участием огромного числа людей. На самом деле это не так — там, ещё раз говорю, площадка очень маленькая, и действие всё происходило в строго ограниченном, локализованном пространстве небольшой группой людей. Никаких антироссийских криков я там не слышал, они, на самом деле, ведут там внутренние разборки, не более. Все мои грузинские друзья недоумевают от этой ситуации и решительно осуждают «революционеров», — рассказал Игорь Дульнев.

Рассказывая про недавнее резонансное высказывание грузинского журналиста в прямом эфире «Рустави 2», Игорь Дульнев отметил, что простые люди в Грузии просто негодуют по этому поводу, и желание «разнести телекомпанию» вполне объяснимо.

«Люди же видят, что какая-то кучка проходимцев подталкивает Грузию к конфликту с Россией. Лично я ни от кого не слышал антироссийских высказываний, кроме вот этой выходки в прямом эфире. Но все уверены, что это — хорошо спланированная провокация, так как конфликт между Грузией и Россией никому из простых жителей этой прекрасной страны не нужен. Как не нужен он и нам, жителям России», — уверен собеседник.

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Как сообщало ИА REGNUM, журналист грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния оскорбил не только президента РФ Владимира Путина, в его лице он оскорбил всю Россию. То, что произошло в прямом эфире, иначе как спланированной акцией не назовешь, а сам «герой» — не достоин даже называться мужчиной — так прокомментировал в своём телеграм-канале инцидент с оскорблениями, прозвучавшими в адрес президента РФ Владимира Путина на грузинском телеканале, глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров назвал случившееся спланированной акцией. Всё было задумано телеканалом, иначе было бы пресечено при первом же слове Габуния, отметил глава Чечни. Он считает, что власти Грузии должны немедленно извиниться перед Владимиром Путиным, а в отношении Габунии возбудить уголовное дело.