Москва, , 17:24 — REGNUM

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал размер убытков, которые понесет Грузия из-за недружественных действий в отношении граждан России и оскорбления президента РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля.

Госдума намерена 9 июля обсудить проект заявления, где парламентарии предложат правительству рассмотреть возможности как прекращения поставок с территории Грузии в Россию вина, воды газированной и также прекращения перечислений с территории России денежных переводов.

«На сегодняшний день по объему денежных переводов Россия занимает первое место. За прошедшие два года объемы переводов выросли в 1,5 раза и за прошлый год составили 641 млн долларов, это очень большие средства. Если взять и объединить перечисление этих средств с теми доходами, которые получает Грузия от продажи вина и воды на территории России, а также от пребывания наших туристов, получится порядка 10% от ВВП, которые Грузия в целом получает как государство», — привел цифру Володин.