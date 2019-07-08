Москва, , 16:39 — REGNUM

Госдума на заседании 9 июля может обсудить проект заявления по ситуации в Грузии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля, об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Государственная дума Duma.gov.ru

«Госдума может завтра рассмотреть проект заявления по ситуации в Грузии, в том числе в связи с хамским инцидентом на телеканале «Рустави-2», — сообщил Слуцкий.

Документ будет готовить комитет по делам СНГ.

Также Совет Думы обсуждает экономические меры в отношении Грузии.