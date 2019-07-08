Краснодар, , 17:18 — REGNUM

Сам факт того, что заявление, прозвучавшее 7 июля в эфире грузинского телеканала «Рустави-2», вообще могло появиться, — низость и моральное падение. Так прокомментировал инцидент с нецензурным выступлением в адрес президента РФ журналиста грузинского оппозиционного телеканала доктор социологических наук, доктор исторических наук, декан факультета журналистики Кубанского госуниверситета Валерий Касьянов в беседе с ИА REGNUM.

«Я очень хорошо знаю эту телекомпанию, в свое время, около десяти лет назад, я был в командировке в Тбилиси. И я не хотел бы говорить ничего плохого о самом коллективе — он мне понравился, он был на современном уровне, это было видно и по самой работ, и по студии, это была очень продвинутая, серьезная команда. Но после попадания «Рустави-2» в бизнес Саакашвили там всё перевернулось вверх ногами», — отметил Валерий Касьянов.

«Сам факт этого заявления — это низость. Сейчас говорят такие обтекаемые фразы — мол, «непрофессионализм»… Но это моральное падение. Эти люди ни в журналистике, ни в ином виде деятельности не должны иметь права говорить. Это самое главное. А у этого человека есть право кнопки, есть право первого эфира, есть многотысячная аудитория. И как человек может позволить себя так вести? Он недостоин работы журналиста», — считает эксперт.

Что касается реакции со стороны России на слова журналиста, уверен собеседник агентства, она должна быть, но должна быть очень выверенной.

«Я не думаю, что этот человек представляет всю Грузию. И говорит он не от имени народа. Он говорит от себя лично и узких кругов, которые ассоциируются с фамилией Саакашвили, а это — враги России, мы давно это знаем. И этим людям надо закрывать право даже проезда через Россию», — говорит Касьянов.

«У меня большое количество друзей, живущих и в Тбилиси, и в Батуми, и в Поти, и в самые сложные периоды наших взаимоотношений мы не теряли контакта, не теряли дружбу, — продолжает собеседник агентства. — Мы вместе учились, вместе становились профессионалами. Эта ситуация меня затронула очень близко — это человеческая драма. Грузия — южная страна, люди живут с горячими сердцами. Но подобную низость нельзя оправдать эмоциями. Нет. Человек готовил провокацию, проявил даже актёрское мастерство, я видел полную запись его выступления — этот человек действительно враг. И как с врагом с ним нужно разговаривать. Народ Грузии оказался в плену мерзавцев. Но я бы никогда не стал отвечать «ударом на удар», обострять конфликт двух государств. Мы видим, что грузины стояли у здания телекомпании и требовали извинений — не перед ними. Перед Россией. Я убежден, что наш президент всегда ориентирован не на конфронтацию, а на поиск путей сближения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий грузинской телекомпании «Рустави-2» Георгий Габуния в эфире зачитал оскорбительное обращение к российскому лидеру Владимиру Путину, состоящее из ненормативной лексики. Президент страны Саломе Зурабишвили осудила выступление, заявив, что разжигание ненависти, оскорбления и провокации, прозвучавшие на телеканале, идут вразрез с традициями Грузии.