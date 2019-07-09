Тбилиси, , 00:58 — REGNUM

Столкновения произошли между участниками разных акций протеста в Тбилиси, передаёт Sputnik Грузия.

Столкновения произошли между «маршем достоинства» и теми, кто добивается отставки Георгия Гахарии — министра внутренних дел Грузии. Две группы демонстрантов разделила полиция, сформировав кордон, но избежать столкновений всё-таки не удалось. Участники двух групп протестующих бросали друг в друга бутылки.

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Напомним, 8 июля в Тбилиси у здания парламента начались две акции протеста. В «марше достоинства» участвуют противники гей-парада. Другая группа протестующих — участники «антиоккупационной акции»: под оккупантом подразумевается Россия.

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