Тбилиси, , 23:03 — REGNUM

Участники гей-парада выдвинули требование отставки Георгия Гахария, который не обеспечивает их защиту

Члены общества ЛГБТ все же провели свой гей-прайд, так называемый марш чести, и устроили его у здания МВД Грузии. А так как часть придерживающихся традиционных православных устоев граждан и неправительственных организаций грозилась сорвать этот марш и не позволить устраивать «парад позора» в центре города, сделали это в совершенной тайне от остального общества и собрали у центрального офиса министерства лишь самых верных своих сторонников и съемочную группу телекомпании «Рустави-2».

Пока в Самгорском районе Тбилиси проходил «марш чести», противники этого мероприятия были мобилизованы у здания парламента Грузии, потому что первоначально гей-парад планировался именно там. А так как начиная с 20 июня на центральном проспекте столицы Грузии ежедневно проходили митинги и марши оппозиции с требованием отставки главы МВД под лозунгом «Россия — оккупант», члены ЛГБТ надеялись присоединиться к этим митингам и на их фоне и под их защитой устроить свой «марш чести». После того, как бизнесмен Леван Васадзе, ярый противник гей-парадов, и его многочисленные сторонники заняли территорию у здания парламента на проспекте Руставели, организаторы гей-парада сообщили, что свое мероприятие отменяют. Позднее все же тайно устроили его ни где-нибудь, а именно у здания МВД.

Свою акцию они также провели с требованием отставки министра внутренних дел Георгия Гахария, заявив, что министр не только никак не обеспечивает и не обещает их защиту ЛГБТ от насилия, но и сам выступает в роли насильника. А в качестве примера подобных деяний Гахария привели разгон митинга у здания парламента 20 июня, во время которого полиция применила резиновые пули и другие спецсредства, в результате чего пострадали десятки демонстрантов.

К маршу чести члены общества ЛГБТ готовились давно, еще с тех пор, как прихожане и священнослужители Грузинской православной церкви не позволили им отметить День борьбы с гомофобией, противопоставив этому празднику учрежденный католикосом-патриархом Всея грузии День святости семьи. У организаторов гей-прайда оказалось немало противников, которые сгруппировались вокруг грузинского бизнесмена Левана Васадзе и под его руководством объявили, что не допустят в стране пропаганду и насаждение разврата. Сам Васадзе на одном из собраний своих сторонников в парке Вере призвал противников гей-парада вооружиться дубинками и ремнями и с таким снаряжением встретить «сеятелей греха». Он же объявил, что в случае настойчивости ЛГБТ в Грузии может произойти еще одна революция, на этот раз революция дубинок. Так как оппозиция усмотрела в этих заявлениях Васадзе признаки явной угрозы насилия, МВД возбудило уголовное дело и даже провело ряд следственных действий, но никого к ответственности за высказанные угрозы так и не привлекло.

Что касается ЛГБТ, они все это время периодически анонсировали проведение гей-парада, но каждый раз переносили свое мероприятие либо тайно устраивали небольшое шествие, так что противники и не успевали мобилизоваться и принять ответные меры.