8 июля 2019 | Время чтения 13 мин

Первая неделя июля для Петербурга, как и для всей страны, была окрашена в траурные тона в связи с трагедией в Баренцевом море. Кроме того, Петербург в эти дни ощутил нервозность некоторых федеральных политиков в связи с городской выборной кампанией и продолжил прошлогоднюю печальную хронику массовых пищевых отравлений.

Владислав Краев, , 00:21 — REGNUM

Трагедия морской столицы

Памятник погибшим морякам «Курска» на Серафимовском кладбище Дарья Драй © ИА REGNUM

Гибель 1 июля при пожаре на борту глубоководного аппарата ВМФ России 14 опытнейших флотских офицеров для Петербурга стала личной бедой. Город на Неве — столица российского военного флота, военно-морского образования и кораблестроения, поэтому иначе и быть не могло.

Уже вечером 2 июля, когда Минобороны известило о гибели моряков, в СМИ появились (и позже неофициально подтвердились) предположения, что ЧП произошло на атомной подлодке типа АС-31, спроектированной петербургским КБ «Малахит», эксплуатируемой Главным управлением глубоководных исследований Минобороны России, базирующимся в Петербурге.

Утром 3 июля власти города официально сообщили, что экипаж был приписан к воинской части, дислоцирующейся в Северной столице. К месту ее расположения в Петергофе устремились журналисты, впрочем, никаких комментариев от представителей части, разумеется, не последовало. Но СМИ стало известно, что почти все семьи, потерявшие своих мужей и отцов на полигоне Северного флота, проживают в Петербурге, а значит и прощание с моряками пройдет здесь же.

О том, что местом упокоения погибших моряков может стать Серафимовское кладбище, в тот же день сообщил журналистам глава Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин. Эта общественная организация, объединяющая ветеранов подводной службы, сразу же подключилась к подготовке траурной церемонии.

О закрытом режиме похорон догадаться было нетрудно. Ведь и сама миссия погибших подводников, и точные обстоятельства ЧП, и полный состав экипажа, несколько членов которого выжили при пожаре, являются секретной информацией. Также засекречены многие из тех, кто организованно прибыл утром 6 июля на Серафимовское кладбище, чтобы проститься с сослуживцами и друзьями. Однако о каких-то «тайных» похоронах, как представили их некоторые СМИ, говорить неправомерно. Ушедшим морякам отдали воинские почести, проститься с ними пришли представители Минобороны, ВМФ, власти Петербурга, представители флота, конструкторы и строители боевых кораблей.

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Погибших подводников похоронили рядом с мемориалом членам экипажа атомной подлодки «Курск», погибшей в том же Баренцевом море в августе 2000 года. Могилы многих моряков «Курска» находятся на этом кладбище; здесь же есть захоронения моряков с подлодки «Комсомолец», затонувшей в Норвежском море в апреле 1989 года.

Предполагается, что к первой годовщине гибели членов экипажа АС-31 на Серафимовском кладбище появится новый мемориал. Работу над ним уже начал Геннадий Пейчев, автор надгробного памятника «Курску». Внешний вид мемориала будет согласован с семьями погибших подводников.

Память погибших также увековечат в Никольском Морском соборе Кронштадта, главном храме российского флота. На внутренней стене собора будет установлена мраморная доска с именами всех 14 офицеров. Напомним, что двое из них были Героями России при жизни, еще четверо получили высшую награду страны после гибели. Десять погибших моряков посмертно награждены орденами Мужества.

…Как сообщали СМИ, на похоронах один из высокопоставленных офицеров ВМФ заявил, что погибшие 1 июля подводники «ценой своей жизни спасли жизни своих товарищей, спасли корабль, не допустили катастрофы планетарного масштаба». Подробности случившегося в тот день в Баренцевом море мы вряд ли узнаем в ближайшие годы. Но можно предположить, что экипажу удалось предотвратить ядерный инцидент и радиоактивное заражение моря, ведь на борту глубоководного аппарата находится атомный реактор.

Тем временем министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что сам аппарат, спасенный членами экипажа такой высочайшей ценой, будет в кратчайшие сроки восстановлен и возвращен в строй, чтобы и дальше служить в интересах обороноспособности России.

Выборы с исключениями

Вечером 1 июля официально завершился период выдвижения потенциальных кандидатов на выборах губернатора Санкт-Петербурга. К этому моменту о своем желании баллотироваться в Горизбирком сообщили 28 человек, фамилии большей части которых горожане никогда раньше не слышали. Среди соискателей кресла в Смольном оказались даже жители далеких от Петербурга регионов, а один из кандидатов в прошлом году точно так же, без каких-либо шансов на победу, заявлялся на выборах мэра Москвы.

Реальное намерение собрать необходимое количество подписей избирателей (для самовыдвиженцев) и муниципальных депутатов (для всех претендентов) проявили, по оценкам наблюдателей, не более семи человек. Справились с этим требованием закона всего четверо. Троих из них избирательная комиссия официально зарегистрировала 6 июля. Теперь Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Владимир Бортко (КПРФ) и Михаил Амосов («Гражданская платформа») смогут полноценно продолжить свои предвыборные компании и, если не случится ничего экстраординарного, будут включены в избирательный бюллетень 8 сентября 2019 года.

Как ожидается, в первый день новой недели к числу зарегистрированных кандидатов присоединится временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Поскольку он идет как самовыдвиженец, ему пришлось собирать более 76 тыс. подписей избирателей, а не только автографы муниципалов. На проверку этого массива документов потребовалось время.

Остальные 24 претендента не смогли в назначенный срок представить в Горизбирком необходимые документы, один из них сам отказался от борьбы, другим было официально отказано в регистрации на основании непредоставления нужного количества подписей. Среди последних — два недавних коллеги по Заксобранию Петербурга, «яблочник» Борис Вишневский и теперь уже бывший глава фракции ЛДПР Олег Капитанов — ему не хватило всего восьми подписей для преодоления мунфильтра.

После того, как в конце июне Капитанов принял предложение Беглова о вхождении в исполнительную власть и был назначен председателем комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, нервы сдали у его бывших боссов из ЛДПР.

Сначала лидер партии Владимир Жириновский заявил, что Капитанова якобы «вынудили» пойти на службу в Смольный, и потребовал от соратника сложить полномочия чиновника и продолжать борьбу на выборах (заведомо невозможную без прохождения мунфильтра). Также Жириновский объявил, что партия «не просила у Смольного никаких должностей», и вообще начнет кампанию против Александра Беглова.

В понедельник, 1 июля, сын Жириновского, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев в открытом письме на имя врио губернатора обвинил его в препятствовании кандидату от ЛДПР в сборе подписей муниципальных депутатов, окрестил петербургскую кампанию «политическим фарсом» и пожелал Беглову «проиграть эти выборы».

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Ранее эксперты, следящие за выборами в Петербурге, да и сами кандидаты объективно отмечали, что преодоление мунфильтра возможно только на основе договоренностей с «Единой Россией», контролирующей городские муниципалитеты. Те, кто не рассчитывал договориться или счел для себя такие договоренности неприемлемыми, как Оксана Дмитриева из «Партии роста», просто отказались выдвигаться.

Олег Капитанов, партия которого постоянно вступает в альянс с «Единой Россией» что на федеральном, что на городском уровне, явно понимал, в какую игру он играет. Если бы диалога с единороссами у него не было, ни о каких почти полтораста подписях муниципалов речь бы вообще не шла. Позже сами единороссы подтвердили, что помогли кандидату от ЛДПР собирать автографы муниципальных депутатов для регистрации. Но Капитанов принял решение войти во власть более простым и верным способом, здраво оценивая свои электоральные перспективы.

Уже после назначения главой комитета Олег Капитанов в интервью подтвердил, что возможное вхождение представителя ЛДПР в состав городской исполнительной власти было санкционировано самим Жириновским, чему есть документальные подтверждения в виде видеозаписи партийной видеоконференции. Почему же после того, как назначение состоялось, руководство партии устроило громкий скандал?

Опрошенные ИА REGNUM эксперты предположили, что, во-первых, это стало следствием отчуждения федерального руководства партии от ситуации в регионах, когда политические инициативы, в которых участвуют, в том числе, представители ЛДПР, вместо поддержки наверху вызывают истерику, порой напоминающую клоунаду. В итоге партия теряет наиболее перспективные кадры, как это произошло с Капитановым, которого сначала зачем-то «спасали» от Беглова, а затем просто изгнали из ЛДПР.

Во-вторых, предположили политологи, Владимир Жириновский, возможно, рассчитывал лично «поторговаться» со Смольным за отказ кандидата от ЛДПР от предвыборной гонки. Но предложение Беглова Капитанову прийти в исполнительную власть и добровольное согласие экс-депутата смешали лидеру ЛДПР все карты. И фактически показали политическую слабость Жириновского, оказавшегося в стороне от реальной политики, делающейся в эти дни в Санкт-Петербурге.

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Не исключено, что эта ситуация будет иметь некоторые последствия и для рядовых членов ЛДПР в Петербурге, и для ее депутатов в Заксобрании, увидевших, как некрасиво партия расстается со своими отнюдь не рядовыми деятелями в регионах. Но петербургские «либерал-демократы», отмечают эксперты, отличаются системностью и реализмом, и потому развернуть их против Смольного шансов у Жириновского нет.

Голосование в Петербурге на предыдущих выборах © ИА REGNUM

…После того, как Горизбирком Петербурга зарегистрирует Александра Беглова кандидатом на выборах, кампания вступит в двухмесячную стадию агитации. Персональный состав остающейся четверки претендентов не сулит каких-то новых скандальных демаршей. Впрочем, возможно, в финальной части гонки кто-то все же решит сыграть на обострение.

Отравление без последствий — для отравителей

На минувшей неделе в петербургском регионе произошло сразу три вспышки массовых инфекций, распространившихся из-за употребления некачественной пищи. В одном случае большинство пострадавших — дети, в другом — студенты, в третьем — иностранные туристы. Тем самым продолжилась волна массовых пищевых отравлений, которая в прошлом году затронула туристический и гостиничный сектор, а также детские учреждения. Судя по всему, никаких принципиальных выводов из прошлогодних историй не сделано.

В конце июня — начале июля более 50-ти человек заболели сальмонеллезом после посещения кафе «Евро Кебаб» на проспекте Непокоренных в Калининском районе Петербурга. Более 30 из них оказались в инфекционном стационаре. Предварительно установленная причина — некачественные куриные яйца и полуфабрикаты, из которых в кафе с нарушением всевозможных санитарных норм делали шаверму и чесночный соус для нее. Кафе временно закрыто, санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается. Из-за того, что рядом с «тошниловкой» находятся корпуса общежитий петербургского Политеха, большинство пострадавших — студенты этого вуза.

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Испорченное куриное мясо и вероятное нарушение санитарных норм стало причиной заболевания нескольких петербургских детей, отдыхавших в детском оздоровительном лагере «Восход» в Лужском районе Ленинградской области. В детском учреждении, подотчетном органам власти Петербурга, также лабораторно подтвержден сальмонеллёз, по меньшей мере пять детей оказались в больнице. Следственные органы начали проверку, после которой может быть возбуждено уголовное дело.

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Наконец, в воскресенье, 7 июня, стало известно о массовом отравлении находившихся в Петербурге китайских туристов. По данным Роспотребнадзора, днем ранее после посещения ресторана отеля «Шанхай» на Васильевском острове за помощью к медикам обратились 16 туристов, 15-ти из них оказали медпомощь в инфекционной больнице имени С.П. Боткина и отпустили путешествовать дальше.

Первая же проверка ресторана, в котором ежедневно питается до 1000 туристов из КНР, выявила многочисленные безобразия.

«Отсутствует холодная вода во всех помещениях столовой. Обработка мясной и рыбной продукции, корнеплодов и овощей осуществляется в одном помещении. Дезинфицирующие средства отсутствуют. Режим мытья посуды не соблюдается. Часть продукции хранится на полу, в помещениях обнаружены тараканы и мухи. У сотрудников отсутствует санитарная одежда. Вся пищевая продукция практически обезличена. Правила ее хранения в холодильнике нарушены», — раскрыли в санитарном ведомстве подробности увиденного.

Деятельность заведения приостановлена, санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается.

Туристы из КНР Дарья Драй © ИА REGNUM

Как полагает обозреватель ИА REGNUM, всё происходящее является следствием сложившейся практики фактической безнаказанности за грубые нарушения в сфере организации общественного питания, как для взрослых, так и для детей. Чтобы понять масштаб проблемы, в обратном хронологическом порядке напомним о том, что происходило в этой сфере в Петербурге в 2019 и в 2018 годах. Лишь самые громкие случаи.

В апреле 2019 года в Красногвардейском районе Петербурга из-за грубого нарушения гигиены и санитарных правил в детском саду заболели 57 детей и взрослых, у большинства был поставлен диагноз «сальмонеллёз». Детский сад пришлось надолго закрыть до устранения выявленных разнообразных причин массового заболевания.

В декабре 2018 года было возбуждено уголовное дело в связи с заболеванием 20 воспитанников частного детского сада на Васильевском острове. В ноябре у детей была выявлена кишечная инфекция, в том числе сальмонеллез.

В сентябре того же года сотрудники пятизвездочного отеля в центре Петербурга заболели сальмонеллезом, его источником стало замороженное филе трески, из которого готовили блюда в служебной столовой. К счастью, до постояльцев зараза тогда не добралась.

В том же месяце произошло не менее 11 случаев отравления среди сотрудников одной из компаний, которые присутствовали на банкете в Константиновском дворце (резиденция президента России в Петербурге), четыре человека попали в больницу.

В конце августа 2018 года в одной из гостиниц на Васильевском острове отравились около 30 человек, участников молодежного конгресса крупной госкорпорации, один человек был госпитализирован. Причиной вспышки был назван норовирус.

Массовое заболевание гепатитом А произошло в конце августа прошлого года на двух петербургских автозаводах, заболели десятки человек. Причиной вспышки инфекции были названы грубые нарушения в работе фирмы, организовавшей питание сотрудников обоих предприятий.

Наконец, самым громким и массовым случаем прошлого года стало июльское групповое отравление, которое произошло на круизном речном теплоходе «Лунная соната», возившем туристов из Петербурга по Ленобласти и Карелии. Пострадали более 150 человек, в том числе дети, речной тур был свернут, а вернувшийся в Петербург теплоход встречали машины скорой помощи и полиции.

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Было возбуждено уголовное дело, к ответственности в итоге привлечена лишь директор судового ресторана, на кухне которого происходило ежедневное нарушение норм гигиены и санитарии.

Дело о массовом нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое отравление людей, в апреле 2019 года направлено в суд. То есть, здесь еще остается надежда на справедливое наказание за преступление в отношении многих десятков людей. По другим же упомянутым случаям уголовной ответственности так никто и не понёс, несмотря на резонанс в СМИ и большое число пострадавших. Стоит ли удивляться тому, что «продолжение следует»?