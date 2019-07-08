Челябинск, , 16:34 — REGNUM

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер вручил свою знаменитую «синюю папку» главе ещё одного муниципального образования Южного Урала — мэру Озерска Евгению Щербакову. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Термин «синяя папка» вошёл в обиход челябинских СМИ после назначения Текслера в марте 2010 года. Новый глава области значительно увеличил число выездов в районы, а на встречах с их руководителями стал передавать им собранные в папки синего цвета обращения жителей. Журналисты провели аналогию с «зелёными папками» Владимира Путина — подборками обращений, поступивших президенту на «Прямую линию», которые он передавал губернаторам области и главам республик.

Жителей Озерска, как уточняют в облправительства, в большей степени тревожат качество дорог и коммунальной инфраструктуры, а также доступность медицинского обслуживания.

На встрече с Щербаковым Алексей Текслер сообщил, что уже изучил динамику финансирования дорожной отрасли за последние годы и счёл её недостаточной. «Надо признать, что на дорожное строительство выделялось мало средств», — подчеркнул глава региона.

Вместе с тем, уже в 2019 году Озерскому городскому округу выделены дополнительные средства на реконструкцию трассы Озерск — Касли. В первоочередной план ремонта на следующий сезон по поручению Текслера внесена ещё одна важная для округа дорога — Озерск — Метлино, нынешнее состояние которой врио губернатора назвал неудовлетворительным.

Говоря о состоянии жилищно-коммунального хозяйства, Текслер предупредил Щербакова, что направит в Озерск правительственную комиссию для комплексной оценке ситуации и выработки соответствующих предложений по её улучшению.

Отдельное внимание главы городского округа Текслер обратил на формирование комфортной городской среды. «Здесь есть определенные вопросы и на них указывают граждане», — сказал врио губернатора.

Текслер лично прогулялся по озерскому парку культуры и отдыха, ознакомился с ходом благоустройства пешеходной зоны на проспекте Карла Маркса. Своими впечатлениями о городе врио губернатора поделился в своём официальном инстаграм-аккаунте.

«Впервые побывал в Озерске — первом и самом крупном закрытом городе нашей области. Я читал об истории этого атомного проекта, о людях, которые ковали атомный щит нашей Родины. Про закрытые города говорят, что у них открытые сердца. Убедился в этом лично. Прошелся по набережной озера Иртяш, увидел легендарную Ротонду — место, где любил бывать Курчатов. В этих местах особая энергетика: первозданная красота природы и ощущение значимости того дела, которым здесь занимаются», — рассказал Алексей Текслер.

https://www.instagram.com/p/BzoE19cg5C_/

Ранее Текслер предупредил руководителей муниципалитетов, что будет лично контролировать выполнение своих поручений и ход работ на крупных инфраструктурных объектах региона. «Если вы думали, что я приеду только перерезать ленточку на готовом объекте, то это не так», — сказал он.

При этом Текслер уже добился отставки мэра областного центра Владимира Елистратова, который так и не смог войти в общий ритм работы с новым главой Южного Урала и завоевать доверие жителей. «Единственной объективной оценкой деятельности глав городов является отношение жителей, — пояснил Алексей Текслер. — Отставка главы города Челябинска — это не только мое решение. Это наше решение!».