Челябинск, , 13:30 — REGNUM

Глава Челябинской области Алексей Текслер намерен лично контролировать работы на каждом крупном инфраструктурном объекте региона. Об этом врио губернатора сообщил в своём официальном инстаграм-аккаунте, подводя итоги рабочей поездки в Каслинский район и анонсируя встречи в Аргаяшском и Кунашакском районах.

Текслер будет лично контролировать работы на крупных объектах Южного Урала Официальный сайт правительства Челябинской области

«Хочу, чтобы все понимали: я буду лично контролировать работы на каждом крупном объекте в регионе», — заявил Текслер.

В качестве примера врио губернатора привёл строительство крытого катка в Кыштыме. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, ранее Текслер поручил достроить объект, на что из областного бюджета было выделено необходимое финансирование — 96 млн рублей. Работы должны быть завершены к концу 2019 года, а для их контроля в Кыштыме организована общественная группа. «Практика общественного контроля — очень действенный способ, чтобы фиксировать и сроки, и качество работ, оперативно вносить нужные коррективы. Считаю, что подобную форму взаимодействия следует использовать и в других территориях», — отметил Текслер на встрече с жителями.

Он также предупредил подрядчиков и муниципальные власти, что не ослабит и личного внимания к объекту. «Если вы думали, что я приеду только перерезать ленточку на готовом объекте, то это не так. Жители Кыштыма, действительно, долго ждали появления нового спортивного объекта. Теперь решение по строительству принято и будет реализовано в проектные сроки», — сказал он.

В ходе рабочей поездки Текслер также посетил Каслинский завод художественного литья. Чугунные изделия этого предприятия глава региона назвал «настоящими шедеврами музейного уровня, известными и за пределами России». Он поблагодарил работников предприятия за преданность своему ремеслу и пообещал поддержку и развитие заводу.

«Встретившись с жителями Каслинского района, обсудили вопросы по его развитию. Самые острые касались здравоохранения. В местной больнице не хватает 25 врачей, есть ФАПы, где в принципе отсутствуют фельдшера. По программе «Земский доктор» в Каслинский район ни один врач не приехал. Нужны дополнительные меры по привлечению врачей и фельдшеров в районы и муниципалитеты нашей области. К их обсуждению подключил медицинских работников, которые работают на местах. Есть предложения, которые мы обязательно включим в новую областную программу», — рассказал Текслер своим подписчикам об итогах рабочей поездки.

https://www.instagram.com/p/Bzeup9_I-TT/

В областном правительстве также сообщили, что Текслер лично побывал в Каслинской районной больнице и остался недоволен сложившейся в ней ситуацией. Текслер поручил администрации Кислинского района совместно с региональным минздравом приступить к решению остро стоящих перед районным здравоохранением вопросов.

Текслер также осмотрел здание Дома культуры, которое, по словам жителей, требует ремонта. «Дворец культуры — уникальный объект, с зимним садом, такого никогда не встречал. Но состояние неудовлетворительное», — согласился врио губернатора. Он заверил жителей, что уже в 2019 году будет сделана входная группа и отремонтирована крыша над концертным залом, а на 2020 год запланированы работы по ремонту крыши над зимним садом.

Глава Челябинской области также поставил задачу восстановить разбитый коммунальными службами при ремонте водопровода тротуар у детского сада и организовать безопасный пешеходный переход у общеобразовательной школы в поселке Маук.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, работу в режиме постоянного диалога с жителями эксперты назвали отличительной особенностью нового главы Челябинской области Алексея Текслера.