Челябинск, 4 июля 2019, 13:30 — REGNUM

Глава Челябинской области Алексей Текслер намерен лично контролировать работы на каждом крупном инфраструктурном объекте региона. Об этом врио губернатора сообщил в своём официальном инстаграм-аккаунте, подводя итоги рабочей поездки в Каслинский район и анонсируя встречи в Аргаяшском и Кунашакском районах.

Текслер будет лично контролировать работы на крупных объектах Южного Урала
Текслер будет лично контролировать работы на крупных объектах Южного Урала
Официальный сайт правительства Челябинской области
«Хочу, чтобы все понимали: я буду лично контролировать работы на каждом крупном объекте в регионе», — заявил Текслер.

В качестве примера врио губернатора привёл строительство крытого катка в Кыштыме. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, ранее Текслер поручил достроить объект, на что из областного бюджета было выделено необходимое финансирование — 96 млн рублей. Работы должны быть завершены к концу 2019 года, а для их контроля в Кыштыме организована общественная группа. «Практика общественного контроля — очень действенный способ, чтобы фиксировать и сроки, и качество работ, оперативно вносить нужные коррективы. Считаю, что подобную форму взаимодействия следует использовать и в других территориях», — отметил Текслер на встрече с жителями.

Он также предупредил подрядчиков и муниципальные власти, что не ослабит и личного внимания к объекту. «Если вы думали, что я приеду только перерезать ленточку на готовом объекте, то это не так. Жители Кыштыма, действительно, долго ждали появления нового спортивного объекта. Теперь решение по строительству принято и будет реализовано в проектные сроки», — сказал он.

В ходе рабочей поездки Текслер также посетил Каслинский завод художественного литья. Чугунные изделия этого предприятия глава региона назвал «настоящими шедеврами музейного уровня, известными и за пределами России». Он поблагодарил работников предприятия за преданность своему ремеслу и пообещал поддержку и развитие заводу.

«Встретившись с жителями Каслинского района, обсудили вопросы по его развитию. Самые острые касались здравоохранения. В местной больнице не хватает 25 врачей, есть ФАПы, где в принципе отсутствуют фельдшера. По программе «Земский доктор» в Каслинский район ни один врач не приехал. Нужны дополнительные меры по привлечению врачей и фельдшеров в районы и муниципалитеты нашей области. К их обсуждению подключил медицинских работников, которые работают на местах. Есть предложения, которые мы обязательно включим в новую областную программу», — рассказал Текслер своим подписчикам об итогах рабочей поездки.

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В областном правительстве также сообщили, что Текслер лично побывал в Каслинской районной больнице и остался недоволен сложившейся в ней ситуацией. Текслер поручил администрации Кислинского района совместно с региональным минздравом приступить к решению остро стоящих перед районным здравоохранением вопросов.

Текслер также осмотрел здание Дома культуры, которое, по словам жителей, требует ремонта. «Дворец культуры — уникальный объект, с зимним садом, такого никогда не встречал. Но состояние неудовлетворительное», — согласился врио губернатора. Он заверил жителей, что уже в 2019 году будет сделана входная группа и отремонтирована крыша над концертным залом, а на 2020 год запланированы работы по ремонту крыши над зимним садом.

Глава Челябинской области также поставил задачу восстановить разбитый коммунальными службами при ремонте водопровода тротуар у детского сада и организовать безопасный пешеходный переход у общеобразовательной школы в поселке Маук.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, работу в режиме постоянного диалога с жителями эксперты назвали отличительной особенностью нового главы Челябинской области Алексея Текслера.