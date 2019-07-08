Москва, , 14:24 — REGNUM

Угрозы судоходству после аварии на глубоководном аппарате в Баренцевом море нет, заявил 8 июля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Не было никакой информации, которая свидетельствовала бы о наличии каких-то угроз, соответственно, здесь не о чем совершенно говорить», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, авария на глубоководном аппарате, который находился в водах Баренцева моря, произошла 1 июля. Погибли 14 моряков, среди которых было семь капитанов 1-го ранга и два Героя России. На подводном аппарате в аккумуляторном отсеке начался пожар. Моряки погибли от отравления продуктами горения.

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