Москва, , 14:14 — REGNUM

Все погибшие в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводники будет награждены — посмертно. Соответствующий указ сегодня, 5 июля, подписал президент России Владимир Путин.

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Как следует из документа, опубликованого на сайте Кремля, четырём из погибших офицеров «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга» присвоены звания Героев России.

«Звездой Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, награждены посмертно: капитан первого ранга Андрей Воскресенский, капитан первого ранга Денис Опарин, капитан второго ранга Дмитрий Соловьев, капитан первого ранга Константин Сомов», — говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

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Капитаны первого ранга Владимир Абанкин, Сергей Данильченко, Денис Долонский, Константин Иванов, Николай Филин, капитан второго ранга Александр Авдонин, капитаны третьего ранга Виктор Кузьмин и Владимир Сухиничев, а также подполковник медицинской службы Александр Васильев и капитан-лейтенант Михаил Дубков удостоены орденов Мужества.

Как сообщало ИА REGNUM, авария на атомной глубоководной станции АС-31 в акватории морского полигона Северного флота в районе Кольского залива Баренцева моря произошла 1 июля, однако о случившемся Минобороны РФ сообщило только на следующий день. В результате трагедии погибли 14 офицеров, среди которых были семь капитанов первого ранга и два Героя России. Они отравились продуктами горения.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание в одном из распределительных щитов.

Известно, что все погибшие офицеры будут похоронены на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга рядом с мемориалом погибшим на подлодке «Курск». Как сообщил председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин, решение о месте захоронения всех погибших подводников принято по желанию родственников.

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