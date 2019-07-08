Москва, , 14:03 — REGNUM

Президент России Владимир Путин сегодня, 8 июля, проведет встречу с главой Дагестана Владимиром Васильевым. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня президент примет Васильева — руководителя Дагестана, который уже поправился, вышел на работу. Естественно, Дагестан для президента — это особый регион, особое внимание, поэтому [предстоящая встреча] — очередная сверка часов», — цитирует Пескова ТАСС.

Читайте также: Глава Дагестана вернулся к работе после лечения в Москве

Напомним, в июне, в течение порядка 10 дней, Владимир Васильев лечился в одной из московских клиник от воспаления лёгких. К работе политик вновь приступил 25 июня. На время его отсутствия обязанности главы Дагестана исполнял председатель правительства республики Артем Здунов.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая встреча Путина и Васильева состоялась 10 июля 2018 года в Москве. Тогда глава Дагестана доложил российскому лидеру об успехах проводимой в республике антикоррупционной кампании, а также попросил средства на покупку компьютерных томографов для медучреждений региона.

Читайте также: Врио главы Дагестана попросил у Путина четыре томографа