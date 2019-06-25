Глава Дагестана вернулся к работе после лечения в Москве

Махачкала, , 12:18 — REGNUM Глава Дагестана Владимир Васильев выписался из московский клиники, где проходил курс лечения. Политик вернулся в Махачкалу и уже приступил к своим рабочим обязанностям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 июня в пресс-службе руководителя региона.

«Он приступил к работе. Сегодня с утра провел еженедельное рабочее совещание», — сказал собеседник.

Напомним, информация о госпитализации Васильева появилась 16 июня. Пресс-служба сообщала, что политик лечится в Москве от воспаления лёгких. Замначальника управления администрации главы и правительства Дагестана по информационной политике Юрий Гамзатов 22 июня рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что состояние Васильева улучшилось, и он идёт на поправку.

Как сообщало ИА REGNUM, на время госпитализации Васильева обязанности главы Дагестана исполнял председатель правительства республики Артем Здунов.

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