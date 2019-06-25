Вторник, 25 Июня 2019 года
12:18:29 МСК

Глава Дагестана вернулся к работе после лечения в Москве

Политика

Владимир Васильев был госпитализирован с воспалением лёгких

Махачкала, 25 июня 2019, 12:18 — REGNUM  Глава Дагестана Владимир Васильев выписался из московский клиники, где проходил курс лечения. Политик вернулся в Махачкалу и уже приступил к своим рабочим обязанностям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 июня в пресс-службе руководителя региона.

«Он приступил к работе. Сегодня с утра провел еженедельное рабочее совещание», — сказал собеседник.

Напомним, информация о госпитализации Васильева появилась 16 июня. Пресс-служба сообщала, что политик лечится в Москве от воспаления лёгких. Замначальника управления администрации главы и правительства Дагестана по информационной политике Юрий Гамзатов 22 июня рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что состояние Васильева улучшилось, и он идёт на поправку.

Как сообщало ИА REGNUM, на время госпитализации Васильева обязанности главы Дагестана исполнял председатель правительства республики Артем Здунов.

Читайте ранее в этом сюжете: Госпитализированный в Москве Владимир Васильев идёт на поправку

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Состояние здоровья политиков и деятелей культуры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить