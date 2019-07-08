Москва, , 11:53 — REGNUM

Генеральный директор Russia Today Маргарита Симоньян выразила опасение за дальнейшую судьбу журналиста Георгия Габунии, который в своей авторской программе в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» оскорбительно и в нецензурной форме высказался в адрес президента РФ Владимира Путина.

«Много лет наблюдая не очень сложносочиненные выкрутасы Саакашвили (бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который выступает бенефициаром телеканала «Рустави 2» — прим. ИА REGNUM ), совсем не удивлюсь, если завтра этого придурка-телеведущего отравят/застрелят/потеряют, — заметила она в Telegram-канал. — И обвинят, разумеется, нас».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля тележурналист Георгий Габуния начал свою авторскую программу «Постскриптум» в эфире телеканала «Рустави 2» с нецензурной ругани в адрес президента РФ Владимира Путина. Это выступление вызвало бурную реакцию у местных жителей, которые пришли к зданию телецентра и потребовали отставки гендиректора телеканала Ники Гварамия и увольнения тележурналиста.

Также решительно и резко на прозвучавшую в эфире грузинского телеканала грязную брань в адрес российского лидера отреагировали первые лица Грузии. В частности, премьер-министр страны Мамука Бахтадзе назвал произошедшее отвратительным актом провокации. Со словами осуждения выступила и грузинский президент Саломе Зурабишвили.